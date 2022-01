Park Shin Hye y Choi Tae Joon se casan en una ceremonia privada en Seúl

Los actores coreanos Park Shin Hye y Choi Tae Joon se casaron en Seúl en una ceremonia privada en presencia de amigos y familiares el sábado. En Instagram, la actriz Lee Sun-bin compartió una serie de fotos y un video de la ceremonia de la boda.

En las fotos, Park Shin-hye estaba vestida con un vestido de novia blanco con un velo y una tiara. Choi Tae-joon vestía un traje blanco y negro junto con una pajarita. En los videos compartidos por los fanáticos en Instagram, se ve a la pareja saludando a las personas que asisten a la ceremonia.

Park Shin-hye y Choi Tae-joon también se besaron, se abrazaron y sonrieron mientras los allí presentes los colmaban de pétalos blancos. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que la actriz Kim Mi Kyung felicita a Park Shin Hye por su matrimonio y embarazo.

La boda de Park Shin-hye y Choi Tae-joon

Fotos: Park Shin-hye en Instagram

Park Shin-hye en su cuenta de Instagram compartió sus fotos con un atuendo coreano. Ella subtituló su publicación en coreano: "Gracias a todos los que enviaron muchas bendiciones y felicitaciones".

En uno de los videos compartidos por los fanáticos, se vio a la pareja intercambiando sus votos. La canción “Beautiful”, conocida por aparecer en el drama coreano Goblin, de Crush también se escuchó después de sus votos. Además de Lee Sun-bin, el actor Lee Min Ho también asistió a la boda.

¿Cómo se conocieron Park Shin Hye y Choi Tae Joon?

Foto: Boda de Park Shin-hye y Choi Tae-joon

Park Shin-hye y Choi Tae-joon son alumnos del Departamento de Teatro de la Universidad Chung-Ang. Los rumores sobre su romance surgieron en mayo de 2017, que negaron diciendo que solo eran amigos cercanos.

Confirmaron su relación en marzo de 2018. En ese momento, Park Shin-hye dijo: "Hemos estado en una relación con buenos sentimientos desde finales del año pasado. Nos hemos estado apoyando mutuamente".

Los actores compartieron su hermosa sesión de fotos de boda

En noviembre del año pasado, las agencias de Park Shin-hye y Choi Tae-joon, SALT Entertainment y Santa Claus Entertainment, respectivamente, anunciaron su boda en enero. SALT Entertainment también había anunciado el embarazo de Park Shin-hye:

"Dos personas, que se han estado apoyando mutuamente desde 2017, se casarán. Y un bebé bendecido llegó mientras se preparaba para el matrimonio. Como todavía está en la etapa inicial del embarazo y necesita descansar, es difícil contarlo en detalle, pero por favor bendícelos", había dicho la agencia en un comunicado.

Park Shin Hye protagonizó el dorama de comedia romántica You're Beautiful en 2009. Desde entonces, apareció en la serie de televisión taiwanesa Hayate the Combat Butler (2011), el drama coreano My Cute Guys (2013) y The Heirs (2013).

