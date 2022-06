Park Shin Hye y Choi Tae Joon anuncian el nacimiento de su bebé

Los actores surcoreanos Park Shin Hye y Choi Tae Joon, quienes se casaron en enero de 2022, dieron la bienvenida a su primer hijo. Las dos estrellas de K-Drama se convirtieron en padres de un bebé el martes 31 de mayo. SALT Entertainment, la agencia de talentos que representa a los dos, confirmó la noticia en un comunicado.

Según un informe del medio de comunicación coreano Koreaboo, SALT Entertainment dijo en su declaración que Park Shin-hye dio a luz a su primer hijo en un centro médico en Seúl. La agencia también expresó su agradecimiento a los fanáticos de la pareja por su apoyo.

El comunicado de su agencia SALT Entertainment decía: "La actriz Park Shin Hye dio a luz a un niño sano hoy en un hospital de Seúl. Actualmente, tanto Park Shin Hye como el bebé gozan de buena salud y descansan bien con Choi Tae Joon y su familia y amigos".

Foto de la boda entre Park Shin Hye y Choi Tae Joon

Agregaron: "Nos gustaría expresar nuestra más profunda gratitud a todas las personas que enviaron sus felicitaciones y continúen enviando sus bendiciones y apoyo a Park Shin Hye, Choi Tae Joon y su bebé".

Los fanáticos felicitaron a la pareja por sus felices noticias comentando sus publicaciones anteriores de Instagram. Uno comentó: "Feliz nuevo bebé. Te amamos". La Verdad Noticias te comparte que puedes seguir a Park Shin Hye en Instagram como @ssinz7.

Park, conocida por su trabajo en programas de K-Drama como The Heirs, The Doctors y películas como The Royal Tailor y The Call, comenzó a salir con Choi Tae Joon a fines de 2017. Choi es conocido por programas como Suspicious Partner.

Habían anunciado su matrimonio y embarazo en noviembre de 2021 a través de cartas en sus fan cafés individuales. Se casaron el 22 de enero de 2022 en presencia de amigos y familiares en una ceremonia íntima en una iglesia en Seúl.

Park, que había comenzado su carrera como actriz infantil, fue vista por última vez en la serie de televisión de 2021 Sisyphus: The Myth. Choi fue visto por última vez en un cameo en la exitosa serie de 2022 Twenty-Five Twenty-One, ambas series en Netflix. Los fanáticos felicitaron a Park Shin Hye y Choi Tae Joon por el nacimiento de su primogénito.

