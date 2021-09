Park Seo-joon rumbo a Los Ángeles para grabar Captain Marvel 2

Se informó que la superestrella surcoreana Park Seo Joon, conocido por su trabajo en varios dramas coreanos como What's Wrong With Secretary Kim e Itaewon Class y películas como Parasite, ganadora del Oscar, debutará en Hollywood al unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

Según los informes, el actor se unió al elenco de Captain Marvel 2, protagonizada por Brie Larson, titulada The Marvels. Ahora, el actor se ha ido a Los Ángeles para el rodaje y la agencia de Corea del Sur, Awesome ENT, que lo representa lo ha confirmado oficialmente.

Confirman a Park Seo Joon rumbo a Los Ángeles

Fotos de Park Seo-joon rumbo a Los Ángeles

El 3 de septiembre, Park Seo-joon fue visto saliendo del aeropuerto internacional Incheon de Seúl y se fue a Los Ángeles. Su agencia Awesome ENT emitió un comunicado confirmando su casting. La declaración decía:

"Es cierto que Park Seo-joon partió hacia Los Ángeles esta tarde después de confirmar su casting en la nueva película de Marvel Studios. Primero, nos gustaría agradecer sinceramente a aquellos de ustedes que han mostrado gran interés en la nueva película de Park Seo-joon”.

El comunicado continuó: “Sabemos muy bien que todos ustedes tienen mucha curiosidad sobre qué producción protagonizará, cuál será su personaje, dónde filmará, por cuánto tiempo, y más. Sin embargo, no daremos a conocer detalles más específicos hasta más adelante”.

“Ahora les pedimos que animen a Park Seo-joon para que pueda terminar su filmación con éxito y regresar sano y salvo"

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que la película “Dream” de IU y Park Seo Joon retrasa su rodaje por COVID-19 y los fanáticos esperan que el trabajo de Seo Joon no se retrase o complique para su fecha de lanzamiento.

¿Cuántos años tiene Park Seo Joon?

Park Seo-joon tiene 32 años de edad y nació un 16 de diciembre de 1988. Seo Joon ahora es el tercer actor surcoreano en unirse al Universo Cinematográfico de Marvel después de Claudia Kim (Avengers: Age of Ultron) y Ma Dong Seok (Eternals).

Según informes anteriores en los tabloides coreanos, el protagonista del K-Drama Itaewon Class de Netflix ha sido elegido para el papel de Amadeus Cho, también conocido como Brawn, un héroe adolescente coreano-estadounidense.

La película avanza con la directora Nia DaCosta mientras Brie Larson (Capitana Marvel) se une a Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Kamala Khan). Está programado para el 11 de noviembre de 2022.

Park Seo Joon goza de fama internacional por sus actuaciones en doramas como Fight For My Way, Hwarang: The Poet Warrior, She Was Pretty entre otros. Resulta ser uno de los actores mejor pagados de la industria de Corea del Sur. También es un miembro de Wooga Squad y aquí te dejamos curiosidades que todo BTS ARMY debe saber.

