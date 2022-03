Park Seo Joon habla sobre unirse al MCU y su amistad con V de BTS

En una de las primeras escenas de Parásitos de Bong Joon-ho, una breve conversación entre el estudiante rico Min-hyuk y su amigo Ki-woo resulta ser un momento crucial en la película ganadora de múltiples premios Oscar.

“Ser tutor de un niño rico. Paga bien”, le dice Min-hyuk, que monta una scooter, al empobrecido Ki-woo, que vive en una casa semisótano con su familia. Y cuando Min-hyuk le ofrece a Ki-woo la oportunidad de hacerse cargo de su trabajo como tutor de la rica familia Park, él actúa como un puente entre los dos mundos y pone en marcha la trama de la película.

Min-hyuk es interpretado por Park Seo Joon y, a pesar de la brevedad de la aparición de Park en Parasite, habrá sido la primera vez que la mayoría de las audiencias internacionales lo habrán visto bien.

Sin embargo, Park es un gran nombre en Corea del Sur, gracias a una serie de exitosos programas de televisión nacionales, en su mayoría comedias románticas como She Was Pretty, Fight for My Way, y el éxito de Netflix Itaewon Class.

Ahora su perfil internacional está a punto de elevarse, luego de que se confirmara que Park Seo Joon se une oficialmente a Capitana Marvel 2. De esta forma, Park formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel junto a Brie Larson, Iman Vellani y Zawe Ashton, convirtiéndose en el tercer actor surcoreano en unirse al MCU.

“Cuando escuché por primera vez que Marvel Cinematic Universe quería hablar conmigo, no podía creerlo. De hecho, no podía creerlo”, dice Park. Sin embargo, permanece con los labios apretados sobre los detalles reales.

“Solo estoy tratando de tener cuidado con las preguntas relacionadas con Marvel”, se ríe, luciendo un poco estresado. No es una sorpresa, los actores de MCU juran guardar el secreto.

“No soy alguien que tenga miedo a los desafíos, pero ya sea que esté filmando en Corea del Sur o en el extranjero, todo es un desafío para mí. Entonces, sentí algunos nervios al principio. Pero todos fueron tan serviciales y acogedores que pude encontrar mi camino muy rápido”.

El día que The Guardian habló con Park Seo Joon, el actor estaba en Seúl y acababa de regresar de filmar en Londres. Se veía animado con una chaqueta bomber verde y una camisa de mezclilla, y estaba feliz de comenzar a hablar antes de que su gerencia con sede en Los Ángeles se uniera a la llamada para monitorear cualquier información confidencial de Marvel.

“No vengo de una familia adinerada y, como resultado, tuvimos que mudarnos mucho, pero pude conocer a muchas personas diferentes en la escuela y eso me hizo más maduro”. Luego Park hace una pausa.

“Algunos de mis primeros recuerdos de la infancia son de mí tratando de encontrar mi camino, en lugar de recuerdos de ser feliz todo el tiempo”. Los temas de la desigualdad social coreana y las dificultades financieras que Parasite expuso de manera tan brillante también han encontrado su camino en el otro trabajo de Park.

Foto: Park Seo Joon en Fight for My Way

En la serie Fight for My Way de 2017, Park interpretó a un atleta de taekwondo, Ko Dong-man, que se ve obligado a cancelar sus sueños de ir a los Juegos Olímpicos después de estar agobiado por las deudas de su familia y la cirugía que le cambió la vida a su hermana. Dong-man abandona su sueño y se convierte en exterminador de plagas.

“Las personas de 20 años en Corea del Sur en realidad tienen muchas dificultades cuando se trata de vivir en general”, dice Park. “Durante mis primeros días de actuación, fue muy difícil para mí. A los 20 tienes que trabajar muy duro pero también tener cuidado con todo. Vida, amor, carrera, pasión, todo”.

“Fight for My Way fue uno de los mejores dramas que posiblemente podría retratar estos sentimientos. Podría conectarme con Dong-man. A veces, fracasó y se frustró consigo mismo, pero soportó y se mostró por sí mismo. Entre todos los jóvenes que estaban luchando, pude expresar las dificultades de un joven”.

En Itaewon Class, Park Seo Joon interpreta a un ex convicto. En la superficie, es una historia sobre venganza y retribución, pero también presenta fuertes comentarios sociales sobre cómo los ricos abusan del poder. Fue un éxito instantáneo.

“Itaewon Class apareció en medio del auge de las películas y los dramas coreanos, y gané muchos fans internacionales”, dice Park. Era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo despertara al mundo del cine y la televisión coreanos, cree el actor.

Netflix y otras plataformas de transmisión dieron acceso a audiencias internacionales a estos proyectos, y dice que la industria del entretenimiento coreana ofreció algo nuevo. La Verdad Noticias te recuerda que ya informamos todo sobre los nuevos K-Dramas en Netflix que llegan este marzo de 2022.

“Personalmente siento que Corea del Sur ha estado haciendo un gran esfuerzo y dedicando mucho tiempo a crear películas y series de buena calidad, pero siempre ha sido una joya escondida. Hay muchas buenas películas y dramas y quiero que sean reconocidos. Me siento orgulloso de poder contribuir a este boom coreano”.

Foto: Miembros de Wooga Squad

Park Seo Joon también es parte de Wooga Squad ("No sé por qué lo llamamos así; simplemente sucedió"), un grupo de amistad con el actor Choi Woo-Shik (quien interpretó a Ki-woo en Parasite), el miembro de BTS V (Kim Taehyung), el actor Park Hyung-sik y el artista Peakboy.

“Son muy buenos amigos para mí y muy reconfortantes”, dice Park. Parece que lo ayudan a lidiar con la intensa presión sobre los actores e “ídolos” coreanos. “No solo compartimos los mismos valores, pensamientos y perspectivas sobre las cosas, sino que estamos en industrias similares, por lo que podemos compartir consejos.

Tratamos de consolarnos unos a otros como seres humanos, porque lo que estoy pasando puede ser algo por lo que los demás puedan pasar en el futuro”. Luego le preguntaron a Park qué hace para relajarse: "¡Aún no he encontrado la solución a eso!", dijo el actor Park Seo Joon.

