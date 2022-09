Park Seo Joon, Ji Chang Wook, Park Bo Gum y más protagonizan tráiler de Youth MT

En la serie Youth MT original de TVING, que se lanzará por primera vez el 9 de septiembre, los actores de los tres equipos, 'Love In The Moonlight', 'Itaewon Class' y 'The Sound Of Magic', revelaron directamente el puntos de encanto de cada equipo en el divertido tráiler. Estos incluyen a Park Seo Joon, Ji Chang Wook y Park Bo Gum.

En medio de esto, el video teaser de 60 segundos publicado muestra claramente los puntos de observación de los que hablaron los actores de cada equipo, llamando la atención. Se capturó desde el ardiente deseo de competir, hasta el entretenimiento contra la guerra de los actores que se toman en serio el juego.

Aquí, a medida que avanza el MT, puedes ver la hermosa química de los actores de K-Dramas, que se vuelve más y más espesa. Además, La Verdad Noticias te comparte que las sonrisas refrescantes de los galanes te hacen feliz con solo mirarlas, lo que aumenta el interés para ver Youth MT.

Nuevo tráiler de Youth MT

Primero, Kim Yoo Jung del equipo de ' Love in the Moonlight ' dijo que hay una química fresca entre los actores de la misma edad. Se jactó de un trabajo en equipo inmutable incluso después de este tiempo.

En particular, recordó ese momento y dijo: “La pasamos bien como lo hicimos cuando estábamos filmando un drama mientras hacíamos bien nuestra parte”, aumentando las expectativas por su actuación en este 'Youth MT'.

Además, Park Seo Joon del equipo de 'Itaewon Class' dijo: "La pasé muy bien en 'Youth MT' debido al trabajo en equipo que llevó a cabo 'Sweet Night'. Ji Chang Wook del equipo de 'The Sound Of Magic' también dijo: "Es bueno expresar el trabajo en equipo.

¿Cómo se llaman los actores de los doramas?

Los actores de los doramas que aparecen en el programa Youth MT original de TVING son Park Seo Joon (Itaewon Class), Ji Chang Wook (The Sound Of Magic) y Park Bo Gum (Love In The Moonlight). Para más información, puedes consultar nuestra lista de actores surcoreanos que también son talentosos cantantes.

