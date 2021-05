Park Jimin y todos los cambios de look que ha tenido desde su debut en BTS

Park Jimin debutó como miembro de BTS en 2013. La empresa Big Hit Entertainment planeó un concepto de temática juvenil y escolar para sus artistas. Sin embargo, han pasado casi 8 años desde que los Bangtan Sonyeondan se dieron a conocer.

Jimin ha cambiado con el paso del tiempo y esto está ligado a la moda en la cultura popular coreana. El K-Pop ahora es más dinámico en cuanto al estilo de vestir de sus artistas y podemos comprobar esto con el look actual de Mochi en la actualidad.

La Verdad Noticias te comparte todos los cambios de look que mostró Park Jimin como miembro de BTS. Esto incluye los muchos colores por los que ha presumido su cabello, y claro, lo apuesto que se ha puesto el cantante año tras año.

Looks de Park Jimin 2013 - 2021

(Foto: Big Hit) Los inicios de Jimin en 2013

Jimin en 2013

Jimin hizo su debut con BTS el 13 de junio de 2013. El cantante de K-Pop tenía 17 años (19 de edad coreana) y vestía como todo un rapero. Las gorras eran parte del código de vestimenta y podemos apreciar este estilo en su Concep Trailer que ahora supera las 9 millones de reproducciones en YouTube.

(Foto: Big Hit) Jimin siendo sensual en 2014

ChimChim en 2014

Uno de los apodos de Jimin es ChimChim y queda perfecto con su gran atractivo (tanto interno como externo). El chico de BTS disfruta mucho el escenario y le ha regalado a ARMY muchos momentos únicos, divertidos y sensuales. ¿Quién podría olvidar sus muecas con el labio o sus marcadas abdominales?

(Foto: Big Hit) Jimin elegante en 2015

Park Jimin en 2015

Llegamos a una época de los Bangtan Sonyeondan donde los trajes en videos musicales eran la ley absoluta. El cabello de Jimin regresó a un tono neutral, pero conservó el corte característico del artista, junto con un maquillaje en los ojos bastante marcado.

(Foto: Big Hit) Jimin en 2016

Jimin en 2016

2016 fue un gran año para BTS, ya que ARMY había conseguido sumar millones de visitas a la canción Dope. Esto claramente hizo notar a cada uno de los cantantes y Jimin estaba comenzando con el rubio de su cabello (justo después de lucir un sensual rojo en 2015).

(Foto: Big Hit) Jimin en 2017

El cantante Jimin en 2017

El cantante también apodado Mochi ahora luce un hermoso rosado en el cabello. Su vestimenta es bastante sencilla en comparación a sus inicios en 2013. Las camisas holgadas le quedan muy bien al cantante (realmente nada le queda mal).

(Foto: Big Hit) Jimin en 2018

Jimin en 2018

Nuestro Little Prince luce exactamente como este apodo, como un pequeño príncipe de cabellera azul y un traje estilo victoriano de un azul más oscuro. ARMY disfrutó mucho este look en Jimin y miles de fanáticos quieren verlo de regreso.

(Foto: Big Hit) Jimin en 2019

Jimin en 2019

Antes de la pandemia de COVID-19, Jimin junto a los demás chicos de BTS nos dieron un tour mundial lleno de color. Las entrevistas con la prensa recordaron lo mucho que había crecido el grupo y esto se reflejó en los comentarios de Mochi con sus fanáticos.

(Foto: Big Hit) Jimin en Black Swan

Park Jimin en 2020

Llegamos al año quizás más caótico de los tiempos modernos. Sin embargo, eso no evitó que todo BTS decidiera unirse para compartir éxitos como el acto de Black Swan, On, Stay Gold y el nominado al Grammy, Dynamite. Jimin luce muy sensual de negro y el tono oscuro de su cabello hace contrarse con sus ojos.

(Foto: Big Hit) El Jimin actual que ama ARMY

Jimin en 2021 (Actualidad)

Por último pero no menos importante, el look actual de Jimin en 2021. Notamos que el cantante de BTS no tiene miedo al éxito y esto se demostró con un tono arcoíris en su cabello. No cabe duda que la nueva canción Butter es sumamente divertida, tanto en sus ritmos como en el concepto de los cantantes.

¿Qué significa Jimin en español?

El nombre de Park Jimin se originó en su abuelo y significa, "mi sabiduría llegará más alto que el cielo". Esta información se dio a conocer en una entrevista de 2014 con la revista Haru Hana, donde se le preguntó a los miembros del grupo BTS sobre los significados y orígenes de sus nombres reales.

