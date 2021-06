Park Jimin rompe Internet por su cabello rojo y falda en la era Butter de BTS

Park Jimin de BTS se convirtió en una conversación candente de redes sociales porque usó una falda en la nueva foto conceptual de Butter. Muchos ARMY elogiaron su apariencia por romper los límites de la ropa de hombres y mujeres.

La foto de Mochi fue subida el domingo 27 de junio por Big Hit Music, junto con más fotografías de Bangtan Sonyeondan. Los siete idols posaron en una habitación donde predominan los colores naranja y amarillo, mostrando diferentes estilos de ropa.

La aparición del integrante de BTS inmediatamente se robó la atención. Se ve a Little Prince con una falda cortada en el medio y combinada con pantalones cortos de mezclilla. Su estilo se destacó por sus botas peludas y cabello rojo.

Little Prince con falda enamora a ARMY

Mochi luciendo falda en la era Butter de BTS (Foto: Big Hit)

El idol del K-Pop lleva una falda CELINE 'Tartan Kilt In Wool and Cotton' que se vende por $1,182. La colección de la marca francesa presenta tres detalles de cinturón negro en la cintura. Hay que tener en cuenta que Mochi usa una falda escocesa, también conocida como ropa tradicional escocesa que se asemeja a una falda.

La ropa con estampado de tartán fue usada por hombres de la nobleza, así como por ciudadanos comunes, que se envolvieron alrededor de la cintura hasta las rodillas. Little Prince completó su look con una camiseta blanca rasgada R13, con detalle en los hombros y brazos.

La 'camiseta desgastada con estampado de Mona Lisa', que se vende por 214 dólares o alrededor de 3,1 millones de rupias, fue cortada en un top corto por el estilista. Este talentoso artista de BTS también usó algunas joyas como collares, aretes y anillos.

Uno de ellos es el brazalete 'ID Bracelet' de Saint Laurent por 324 dólares o alrededor de 4,7 millones de rupias. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los elogios que dedicó ARMY en redes sociales.

La aparición de Mochi en la foto conceptual de CD Butter recibió elogios de ARMY en el extranjero. No pocos también elogiaron la contribución del idol para acabar con la masculinidad tóxica vistiendo ropa 'femenina'.

"Personalizaron la falda y la cortaron por la mitad. Él acabó con la masculinidad tóxica y los estereotipos", escribió la cuenta de Twitter _taedyvear. "Lleva una falda peluda y botas. Tomando tiempo para acabar con los estereotipos de género. Amamos a nuestro rey", comentó la cuenta de Twitter NLiddle16.

Esta no es la primera vez que Little Prince ha desafiado los estereotipos de género a través de su estilo de vestir. Una vez usó un corsé de cuero para la foto conceptual del álbum 'MAP OF THE SOUL: 7', donde cada miembro de K-Pop vestía un atuendo completamente negro.

Jimin cabello rojo se apodera de Twitter

Little Prince con cabello rojo en la era Butter (Foto: Big Hit)

Además de su estilo de vestir, el cabello rojo del idol también llamó la atención porque hace que ARMY sienta nostalgia. El hombre que nació en 1995 aparece con el pelo rojo como su aparición en la Era Dope de 2015.

Jimin de BTS de repente se convirtió en un tema de tendencia en Twitter en el extranjero cuando se lanzó la foto conceptual con las palabras clave PARK JIMIN, JIMIN'S RED HAIR. Mientras tanto, la versión en CD de Butter se lanzará el 9 de julio de 2021.

