Park Hyung-sik y Han So Hee protagonizarán nuevo K-Drama

El cantante y actor Park Hyung Sik y la actriz Han So Hee protagonizarán una nueva serie K-Drama romántica, titulada tentativamente Soundtrack # 1, según la plataforma de transmisión de música NHN Bugs Monday.

"Soundtrack # 1" es la primera parte de un nuevo proyecto de NHN Bugs y sus socios, incluida la productora de videos Red Nine Pictures. El proyecto pretende producir dramas musicales que presenten una variedad de elementos musicales.

El drama coreano, que se estrenará el próximo año, gira en torno a dos viejos amigos que viven juntos durante dos semanas. A medida que pasan tiempo juntos en la misma casa, pasan gradualmente de amigos a amantes. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Park Hyung Sik promociona regreso a doramas tras servicio militar.

¿Cuándo estrena el drama Soundtrack # 1?

Fotos: Park Hyung-sik (izquierda) y Han So-hee (derecha)

El drama coreano Soundtrack # 1 aún no tiene fecha de estreno exacta. Sin embargo, se reveló que llegará en algún momento de 2022. Park Hyung-sik interpretará a Han Sun-woo, un fotógrafo reservado pero afectuoso.

Han So Hee interpretará al lado de Park, interpretando el papel de una letrista llamada Lee Eun-soo, una mujer divertida y franca. El director Kim Hee-won, quien dirigió la popular serie de tvN Vincenzo (2021) y The Crowned Clown (2019), tomará el timón del próximo drama de cuatro episodios.

"El aclamado director, actores y cantantes se unirán al proyecto Soundtrack # 1 y la convertirán en una serie sin precedentes", dijo un funcionario de Bugs. "Bugs continuará formando equipo con diferentes socios e invertirá en la creación de nuestro contenido original". Te recordamos que puedes ver el dorama Vincenzo en Netflix.

¿Qué edad tiene Park Hyung Sik?

Park Hyung-sik tiene 30 años de edad, ya que nació el 16 de noviembre de 1991. El actor de Hyungsik debutó como miembro de la banda de chicos de K-pop ZE: A en 2010 con el EP, "Nativity". Comenzó a perseguir una carrera como actor en 2012 y ha protagonizado numerosas telenovelas, incluida Strong Girl Bong-soon (2017).

Han So-hee, cuyo nombre real es Lee So-hee, hizo su debut como actriz en el drama de 2017, "Reunited Worlds" y fue catapultada a la fama después de aparecer en "The World of the Married" de JTBC (2020). Recientemente asumió el papel principal en My Name (2021), producida por Netflix.

Actualmente, Park Hyung Sik aparece en "Happiness" de tvN. Finalmente, te recordamos que puedes verlo en el dorama Hwarang: The Poet Warrior Youth junto a Kim Taehyung (BTS V) y próximamente en su nuevo K-Drama "Soundtrack # 1".

