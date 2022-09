Park Eun Bin y Lee Jong Suk son los mejores actores de K-Dramas en septiembre

Park Eun Bin y Lee Jong Suk, quienes mostraron actuaciones impecables en los dramas coreanos de Extraordinary Attorney Woo y Big Mouth, respectivamente, dominaron el ranking de reputación de marca para actores en septiembre de 2022. Sigue leyendo La Verdad Noticias para ver la lista completa.

Park Eun Bin y Lee Jong Suk

Foto: Park Eun Bin de "Extraordinary Attorney Woo"

Gracias a sus actuaciones impecables en sus respectivos dramas televisivos, Park Eun Bin y Lee Jong Suk encabezaron el último ranking de reputación de marca de actores coreanos para septiembre de 2022.

La estrella fenomenal de este año, la protagonista Park Eun Bin del K-Drama Extraordinary Attorney Woo, ocupó el primer lugar al registrar un índice de reputación de marca de 8.356.154 para este mes.

Además, las frases en el análisis de palabras clave de Eun Bin fueron "Netflix", "reunión de fans" y "anuncio", mientras que "feliz", "premiado" y "encantador" son los términos relacionados con la actriz de mayor rango.

Foto: Lee Jong Suk de "Big Mouth"

Ocupando el segundo lugar está nada menos que el galán de K-Drama Lee Jong Suk, quien actualmente protagoniza el drama de MBC, "Big Mouth". Obtuvo un índice de reputación de marca de 4.508.422 para septiembre de 2022.

Hay que destacar que el actor Kang Tae Oh de Extraordinary Attorney Woo, tiene un historial cercano con el modelo y actor. Pudo obtener un índice de 4.411.196. Junto a ellos en el Top 5 están las estrellas principales de "Alchemy of Souls", Jung So Min y Lee Jae Wook, quienes llegaron al cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Mejores actores coreanos de septiembre 2022

Park Eun Bin ("Extraordinary Attorney Woo") Lee Jong Suk ("Big Mouth") Kang Tae Oh ("Extraordinary Attorney Woo") Jung So Min ("Alchemy of Souls") Lee Jae Wook ("Alchemy of Souls") Kang Ki Young ("Extraordinary Attorney Woo") Kim Sejeong ("Today's Webtoon") Bae Da Bin ("It's Beautiful Now") Yoon Si Yoon ("It's Beautiful Now") Jang Seung Jo ("The Good Detective 2") Kim Go Eun ("Little Women") Cha Ye Ryun ("Gold Mask") Seo In Guk ("Cafe Minamdang") Shin Dong Mi ("It's Beautiful Now") Girls' Generation's YoonA ("Big Mouth") Hwang Minhyun ("Alchemy of Souls") Kim Joo Hun ("Big Mouth") Son Hyun Joo ("The Good Detective 2") Ji Chang Wook ("If You Wish Upon Me") Nam Ji Hyun ("Little Women") Shin Seung Ho ("Alchemy of Souls") Kim Hyang Gi ("Poong, The Joseon Psychiatrist") Ji Sung ("Adamas") Oh Yeon Seo ("Cafe Minamdang") Kim Hyo Jin ("The Good Detective 2") Park Ji Hu ("Little Women") Jung Il Woo ("Good Job") Jeon Bae Soo ("Extraordinary Attorney Woo") Lee Hyun Jin ("Gold Mask") Lee Seung Yeon ("The Secret House")

Las clasificaciones del Korean Business Research Institute se determinaron a través del análisis de datos de todos los índices de cobertura, interacción, participación y comunidad de los medios de 50 actores coreanos que protagonizaron series que se emitieron entre el 12 de agosto y el 12 de septiembre. ¡Felicitaciones a Lee Jong Suk y Park Eun Bin!

