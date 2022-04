Park Bo Gum confirma su primer proyecto tras finalizar el servicio militar

Después de completar su servicio militar obligatorio, el actor surcoreano Park Bo Gum está listo para marcar su regreso a la industria al presentar la 58ª edición de los Baeksang Arts Awards.

Según el tabloide coreano Soompi, se informó anteriormente que los Baeksang Arts Awards le ofrecieron a Park Bo Gum un lugar como MC (presentador) en la ceremonia de este año y recientemente aceptó la oferta.

Seún el portal GStarLive, la agencia del actor, Blossom Entertainment, confirmó los informes el 29 de abril: “El actor Park Bo Gum está a punto de ser dado de baja del ejército y planea saludar a los fans a través de los Baeksang Arts Awards como su primera actividad después de su baja”.

Informan que Park Bo Gum terminó su servicio militar.

Los 58th Baeksang Arts Awards se transmitirán en vivo el 6 de mayo de 2022. Park Bo Gum está programado para presentar los premios de este año y se le unirá Shin Dong Yup y Bae Suzy.

El trío ha organizado el evento artístico desde 2018 hasta 2021, cuando Park Bo Gum se alistó como miembro de la Infantería de Marina para su servicio militar obligatorio el 31 de agosto de 2020.

Según los informes, está esperando completar el despido de sus funciones el 30 de abril. El actor fue liberado de su base la madrugada del 21 de febrero del presente año para su última licencia vacacional, a la luz de los protocolos de prevención del COVID-19.

#청춘기록

"눈에 보이는 게 다가 아냐. 형이 또 밤마다 우니까 낮엔 웃는 거야." pic.twitter.com/Vh8YCKHe7z — 박보검 (@BOGUMMY) October 26, 2020

“¿Cómo han estado mis amigos infinitos? En cuanto a mí, pasé 20 meses cumpliendo con todas las cosas que me había comprometido a hacer una vez que comencé mis funciones como marino”, escribió el actor para sus fanáticos.

Agregó: “Pude dedicarme totalmente a mí mismo durante este tiempo en el que algunos días transcurrían lentamente y otros antes… Espero que puedas pasar tus días en paz, sonriendo al final de cada día con un ‘hoy estuvo bien’ o ‘¡fue genial!’.

La Verdad Noticias te recuerda que, antes de alistarse, el último trabajo de Park Bo Gum fue el K-Drama Record Of Youth junto a Park So Dam y Seobok con Gong Yoo. Si bien aún no ha confirmado su regreso a la actuación, los fanáticos ya esperan verlo en pantalla una vez más.

