PSY y Suga de BTS colaboraron en la nueva canción 'That That'

El 26 de abril de 2022, el cantante PSY de 'Gangnam Style' lanzó varios teasers para el próximo sencillo 'That That' producido por Suga de BTS. La canción llegará el viernes 29 de abril, junto con un video musical y el resto del álbum 'PSY 9th'.

El adelanto que acompaña al video musical 'That That' comienza con PSY en una ciudad al estilo del Lejano Oeste mientras viste un traje de vaquero. Corre hacia la cámara mientras suena un instrumental de guitarra sentimental en el fondo, y se cae cuando la pantalla se vuelve negra.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que PSY lanzó video teaser de su nuevo sencillo 'Celeb' protagonizado por Bae Suzy, famosa actriz de K-Dramas y ex miembro del grupo de K-Pop, Miss A. Te compartimos más detalles del sencillo 'That That' abajo.

Nueva canción de PSY y Suga de BTS

En un adelanto separado, PSY y Suga de BTS también hablan sobre cómo se conocieron por primera vez y cómo sienten que se han convertido en buenos amigos. “Al conocer a artistas más jóvenes, no quiero ser alguien a quien sea difícil acercarse”, dijo PSY.

“Suga no solo era mi junior en el negocio, sino que también se siente realmente como un amigo. Era difícil sentir la diferencia de edad”.

Mientras tanto, Suga señaló que inicialmente había estado "nervioso" por trabajar con PSY porque "es muchos años mayor que él y alguien muy respetado en el negocio". Sin embargo, el miembro de BTS agregó que en realidad "se sintió como trabajar con un amigo de la infancia, por lo que hizo que el proceso de composición fuera mucho más divertido".

“Nos convertimos en mejores amigos de alguna manera”, agregó el rapero de nombre real Min Yoongi. Por otra parte, antes informamos que Jungkook y SUGA de BTS rompen otro récord en iTunes global con la canción 'Stay Alive'.

Acerca de la canción That That de PSY

Visual: "That That" PSY y prod. Suga de BTS

'That That' es la última canción de 'PSY 9th' que se ha revelado hasta ahora, después de 'Celeb' con Bae Suzy, 'Happier' con el cantante de KR&B Crush, y una nueva versión del exitoso sencillo de 1984 de Jermaine Jackson y Pia Zadora 'When The Rain Begins To Fall' con Hwasa, integrante de MAMAMOO.

La estrella del K-Pop PSY también está lista para trabajar con Tablo, Heize, Sung Si-kyung y más de Epik High. Recordemos que 'PSY 9th' será el primer lanzamiento de PSY después de una ausencia de cinco años de la música, luego de 'PSY 8th 4X2=8' en 2017.

Un año después de 'PSY 8th 4X2=8', el cantante dejó la agencia YG Entertainment. Más tarde estableció su propia compañía P Nation a principios de 2019, y en el mismo año firmó con el rapero y cantante coreano-estadounidense Jessi, HyunA y el ex miembro de PENTAGON DAWN para la etiqueta.

