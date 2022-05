PSY y Hwasa lanzan video musical de su nuevo sencillo 'Now'

PSY y Hwasa llevaron las cosas a los 80’s con el video musical de 'Now', una de las nuevas canciones del intérprete de “Gangnam Style” que forman parte de su álbum PSY 9th. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

El colorido video de actuación vertical se enfocó principalmente en PSY, luciendo un traje verde lima mientras realizó sus característicos movimientos suaves de baile en un vacío blanco.

La cantante del grupo musical femenino MAMAMOO sacudió sus caderas junto a PSY en un ceñido traje azul. Luego, ambos se movieron solos en cabinas telefónicas, cantaron en micrófonos de la vieja escuela y, en general, se la pasaron muy bien con su equipo de jóvenes bailarines.

Capturas del video musical 'Now' por PSY y Hwasa

Al igual que Jackson y Zadora en el sencillo original, PSY y Hwasa parecen disfrutar de la coreografía enérgica. Sin embargo, la actualización no incorporó el ambiente vagamente futurista del clip original.

En declaraciones a Billboard, PSY dijo que ni siquiera habría considerado interpretar la canción si Hwasa no se hubiera subido a bordo. “No la había conocido en persona”, dijo la estrella de nombre real Park Jae-sang.

PSY agregó: “Me acerqué a ella y le dije: 'Tengo una pista y quiero hacer una nueva versión de esta canción clásica entre voces masculinas y femeninas. Pero la mujer tiene que ser poderosa, así que creo que eres tú. Te enviaré la pista, pero ¿qué te parece? Y ella dice: 'Lo voy a hacer'. ¡Sin escuchar! Entonces dije: 'Guau, soy un gran admirador de Hwasa, y ella está respondiendo, en el acto, sin escuchar'".

Video musical 'Now' de PSY y Hwasa

'Now' es uno de los tres videos musicales verticales que el artista PSY preparó para el álbum 'PSY 9th'. En total, el disco contará con siete videos musicales. Al momento de redactar este artículo, tenemos el MV de la canción principal 'That That' con Suga de BTS y el de la canción principal no oficial 'Celeb' con Bae Suzy.

