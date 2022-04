PSY regresa al K-Pop junto a Suga de BTS en el video musical 'That That'

La estrella veterana del K-Pop PSY, el hombre detrás del éxito mundial de 2012 "Gangnam Style", lanzó su noveno álbum de larga duración "PSY 9th" el viernes 29 de abril, haciendo un gran regreso al mundo de la música después de una pausa de más de cinco años.

El cantante de 44 años invitó a los medios locales a una sesión de escucha de prensa el viernes por la tarde, dando un vistazo al álbum antes de su lanzamiento a las 6 pm, de ese día.

Durante el evento, PSY reprodujo los siete videos musicales que vienen con el álbum y compartió detalles de cómo se formó cada video y canción. Lo mejor de todo, es que PSY y Suga de BTS colaboraron en la canción principal 'That That'.

'That That' de PSY con Suga de BTS

“Hay siete videos musicales, y todas las pistas y los videos se han producido durante un largo período que va desde 2018 hasta principios de este año”, explicó PSY antes de reproducir los videos.

Según PSY, tres de los siete videos musicales vienen en formato vertical en línea con las tendencias recientes de videos en línea. Al frente del álbum se encuentra el sencillo principal “That That”, que causó revuelo antes de su lanzamiento por la contribución del miembro de BTS, Suga. PSY dijo que fue Min Yoongi quien se acercó primero para la colaboración.

“Fue alrededor del otoño pasado, cuando Suga estaba teniendo sus propios días ocupados con BTS pero también extendiendo su propio proyecto fuera del grupo como el productor Min Yoon-gi. Mientras lideraba con éxito una carrera como compositor, se me acercó con una canción que dijo que era perfecta para mí y sugirió que quería producirla para mí”, dijo PSY.

“En ese entonces, estaba preocupado por el hecho de que debería dejar de hacer solo canciones de baile basadas en EDM, pero no podía hacer algo lento. La pregunta era qué tipo de canción de baile, y tenía en mente la vibra latina, que era exactamente lo que Suga me había traído”, continuó PSY.

Muy pronto, los dos comenzaron a trabajar en la canción con la pista que trajo Suga de BTS. Suga y PSY colaboraron escribiendo la letra, componiendo y cantando, mientras que el miembro de BTS también contribuyó al arreglo de la canción. El joven de 29 años también aparece en el video musical de la canción.

Al trabajar con Suga, PSY dijo que estaba profundamente inspirado por el entusiasta y joven artista. ARMY (fandom de BTS) reaccionó con fuerza al lanzamiento de 'That That'. También hicieron tendencia YOONGI MARRY ME (Yoongi Cásate Conmigo) debido al alto atractivo que lució Suga en el MV junto a PSY:

MIN YOONGI IS HARD TO SURVIVE ��������



YOONGI MARRY ME !!!! pic.twitter.com/TIjSSMoRYz — ⟭⟬♡- BackUp (@BTSArmy_47) April 28, 2022

Flaco y luego vas y te preguntas que porqué en todos lados ves el "Yoongi Marry Me" NO LO SÉ, TU DIME ��#SUGA #ThatThatProdSUGApic.twitter.com/GrT1okbo6y — mar �� (@stillwithlovejk) April 29, 2022

Amix, no se como explicarles lo orgullosa que estoy de Yoongi ���� sé que esto es algo que probablemente el no se habría atrevido ni hubiera querido hacer hace unos años, así que verlo me hizo muy feliz ��



En fin, Yoongi marry me. pic.twitter.com/nb9r96dtAH — meli⁷✨�� (@entrexlineas) April 29, 2022

PSY elogia a Min Yoongi de BTS

PSY 9th Album con Suga de BTS, Bae Suzy, Hwasa y más

“Vi lo apasionado que estaba Suga en el trabajo y pensé: 'Yo también solía hacer música así'. Sin dudarlo y simplemente disfrutándolo todo. Pero con el paso del tiempo, llegué a considerar demasiados elementos y me vi atrapado en seguir demasiadas reglas”.

“Mi experiencia con Suga me permitió deshacerme de todo el peso sobre mí durante mucho tiempo”.

“Muchas pistas del álbum surgieron de forma natural siguiendo el proyecto con Suga. Debido a que no soy un compositor profesional, no tengo una fuente de inspiración frecuente y, a menudo, me resulta difícil escribir canciones si no recibo el impulso adecuado”, dijo PSY.

Para su noveno LP, lanzado a los 22 años de su carrera, la estrella de la danza invitó a una variedad de algunos de los artistas jóvenes de K-Pop más aspirantes a abrazar las tendencias actuales mientras mantenía su propio color.

La segunda canción principal no oficial del álbum, “Celeb”, presenta a la cantante y actriz Bae Suzy en el video musical. Según PSY, la canción es la versión 2022 de su éxito de 2006 “Celebrity”.

“Honestamente, la verdadera estrella de esta canción es la actriz. Practicó enérgicamente durante cuatro días, grabó el video musical durante tres días y ahora ese video está saliendo. Me gustaría dedicarle este honor”, dijo PSY sobre la actriz Bae Suzy.

Para “Celeb”, PSY se asoció con el rapero y productor Zico por segunda vez después de “I Luv It”, y Zico contribuyó a escribir la letra y la composición.

El fundador y director ejecutivo de su propio sello P Nation, Psy se asoció con sus artistas para algunas de las pistas, incluida "Ganzi", que presenta al rapero coreano-estadounidense Jessi.

PSY notó un afecto especial por la canción “Happier”, una balada que estará acompañada por un video musical animado, el primero desde la canción de 2015 “Father”. El cantante de R&B Crush participó en la escritura de la letra, la composición y la vocalización.

“Era una canción con la que trabajé con Crush antes de que se uniera a nuestra firma”.

“Llegué a pensar que tal vez somos menos felices porque queremos ser más felices. Pensé: '¿Sería correcto que alguien que no descubre la felicidad hoy la encuentre mañana?' Y siento esto aún más ahora después de pasar por el período de COVID-19, lo que me hizo darme cuenta de que lo que aceptamos como dado puede no serlo en realidad”, dijo PSY.

El álbum también incluye una nueva versión de uno de los clásicos más preciados del cantante, "Now", de Seoul Family, para el cual se asoció con Hwasa de Mamamoo.

“La canción de 1987 en sí era una nueva versión de una canción pop. A mis padres les encantaba escucharla y pensé en reinventar la canción con una vocalista femenina más adelante, cuando me convierta en cantante. Parecía perfecto como canción para conciertos, y finalmente lo he completado con el nuevo álbum”.

El video musical de "Everyday" presenta una compilación de videos filmados durante las ediciones anteriores de Summer Swag Concert de PSY, que lleva a los oyentes a un viaje imaginario a través de los latidos palpitantes, las luces espectaculares y los vítores ensordecedores del concierto anual.

La primera pista del LP, “9Intro”, también viene con un video musical vertical, mientras el artista grita letras sobre sus intentos de continuar esforzándose por hacer música joven incluso en sus cuarenta y más allá.

El álbum de estudio 9th Album de 12 pistas también incluye "You Move Me", con el veterano baladista Sung Si-kyung.

"Sleepless" con el cantante de R&B del sello, Heize, "Hello Monday", realizado con contribuciones del rapero Giriboy, "forEVER", parcialmente escrito por y con Tablo del trío de hip-hop Epik High y, por último, "Dear Me", una canción que es una carta que Psy escribió para sí mismo.

¿Cuándo debutó PSY en la música?

PSY hizo su debut oficial como cantante en 2001. La música y sus actuaciones han sido amadas por los oyentes durante mucho tiempo en Corea del Sur. Fue con su sencillo de 2012 "Gangnam Style" que de repente saltó al estrellato mundial, estableciendo nuevos récords como artista coreano en YouTube y en las listas de Billboard.

Mirando hacia atrás en la década desde el gran éxito de “Gangnam Style”, PSY dijo que espera continuar desempeñando su papel en la conexión de la música coreana con las generaciones más jóvenes tanto dentro como fuera de la nación.

“La palabra 'K-pop' es la abreviatura de música coreana. Aunque muchos grupos de ídolos respetuosos han mostrado grandes actuaciones, me gustaría presentarles a los fanáticos extranjeros que hay más en el K-pop que solo música de grupos de chicas y bandas de chicos”, dijo Psy, y agregó que actualmente se está preparando para YouTube. contenido relacionado con el mismo.

“Estoy agradecido y espero que muchos fans jóvenes escuchen el nuevo álbum y piensen: '¿Este tipo todavía está haciendo esto?...”

Sobre si espera que la nueva canción ingrese a las listas de éxitos en los Estados Unidos, PSY dijo que personalmente no apunta a eso.

“Suga trabajó muy duro en ello, poniendo su esfuerzo incondicional, desde escribir la letra hasta el video musical, y espero que su trabajo obtenga el reconocimiento adecuado”, dijo PSY.

Los festivales de música tras COVID-19

Expresando anticipación por el regreso de los festivales de música en vivo a medida que COVID-19 enfrenta un cambio de estado de pandemia a endémico en Corea, PSY dijo:

“Mi mayor interés no son las partituras, sino los conciertos de verano e invierno. Mis nuevas canciones y álbumes, como antes, son solo para actualizar mi lista de reproducción de conciertos”. Por último, La Verdad Noticias te comparte que puedes escuchar todo el 9th Album de PSY desde este enlace a Spotify. ¿Qué piensas del MV junto a Suga de BTS?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!