PSY lanza video teaser de su nuevo sencillo 'Celeb' protagonizado por Bae Suzy

El cantante surcoreano PSY dio a conocer un video teaser de su próxima canción Celeb a la medianoche de hoy (21 de abril). El adelanto del video musical mostró al cantante junto a la actriz y ex miembro de Miss A, Bae Suzy. Ambos interpretaron fragmentos de la coreografía en medio de un parque de diversiones con temática de PSY.

"Eres tan popular / Sé mi fórmula / ¿Puedo llamarte celebridad?", cantó PSY en inglés durante el teaser de 20 segundos. 'Celeb' es un corte del próximo noveno álbum de larga duración de PSY, titulado 'PSY 9th'.

La estrella de Gangnam Style regresará con álbum nuevo tras casi 5 años de ausencia en la música. Celeb', junto con el álbum, saldrá el 29 de abril a las 6 pm KST (4 am CDMX). La Verdad Noticias te comparte el video teaser abajo:

Teaser de PSY 'Celeb' con Bae Suzy

En particular, 'Celeb' y su video musical se estrenaron por primera vez en persona hace casi tres años durante el concierto 'Summer Swag 2019' de PSY, donde se reveló que el intérprete de Gangnam Style y el rapero Zico coescribieron y compusieron la canción.

Sin embargo, la inclusión de 'Celeb' en 'PSY 9th' será la primera vez que la canción se lanzará oficialmente. 'Celeb' es la última canción del próximo disco que se ha revelado hasta ahora, después de 'Happier' con el cantante de KR&B Crush, y una nueva versión del exitoso sencillo de 1984 de Jermaine Jackson y Pia Zadora 'When The Rain Begins To Fall' con la miembro de MAMAMOO, Hwasa.

El artista surcoreano PSY también está listo para trabajar con Tablo, Heize, Sung Si-kyung y más de Epik High. Recientemente, se confirmó que PSY abrió su cuenta oficial de TikTok, donde ya tiene más de 1.8 millones de seguidores y más de 22.7 millones de me gusta.

Fotos: Bae Suzy y PSY

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!