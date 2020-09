Oh In Hye, estrella de los K-Dramas, muere misteriosamente, se cree fue suicidio

La estrella de Corea del Sur y reconocida estrella de los K-Dramas, Oh In Hye, murió a consecuencia de un paro cardíaco. De acuerdo con los reportes de la Policía de Seul, la actriz fue encontrada inconsciente en su apartamento la madrugada del lunes.

Los medios de Corea del Sur han dado a conocer que la actriz, Oh In-hye, de 36 años, fue encontrada inconsciente, pero viva, en su apartamento, situado en la ciudad portuaria occidental de Incheon, alrededor de las 05:00 horas del lunes, pero falleció hasta el martes 15 de septiembre.

Oh In Hye no logra recuperarse del paro

Mientras era trasladada a urgencia al hospital recibió RCP y otros procedimientos de emergencia. Se reveló que la encontraron en estado de paro cardíaco antes de ser llevada al hospital. Ahora, la publicación internacional OSEN ha informado que la actriz surcoreana no pudo recuperar el conocimiento.

Al parecer la Policía sospecha que la muerte de Oh In Hye fue un suicidio.

Un portavoz de la funeraria, en el Hospital Universitario de Inha, informó que el velorio se realiza en el hospital. El reconocido portal de cultura pop de Corea del Sur, Dispatch, habló con un conocido de Oh In-hye para confirmar la muerte.

El informante también agregó que los médicos esperan que la actriz superara la crisis, sin embargo, Oh In-hye no pudo despertar.

La noticia de su muerte se produjo un día después de que AllKPop informara que la policía de Incheon Yeonsu y el Departamento de Bomberos de Songdo encontraron a la actriz inconsciente a las 5 de la mañana del lunes.

[BREAKING] Actress Oh In Hye passes away at the age of 36 https://t.co/3UkO1ZBhIK — allkpop (@allkpop) September 14, 2020

En 2012 Oh In Hye formó parte de los reconocidos K-Dramas: Return Home y The Horse Doctor.

Un portavoz de la policía dijo que Oh In-hye fue encontrada en su apartamento por un amigo y lo denunció. La policía dijo que no tenían claro por qué el amigo estaba presente en la casa en ese momento.

"Actualmente creemos que ella [intentó suicidarse]", dijo la policía. Oh In-hye hizo su debut con Sin of a Family en 2011. Apareció en The Plan, Red Vacance Black Wedding y A Journey with Korean Masters.