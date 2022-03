Nuevos K-Dramas en Netflix en marzo de 2022

Marzo será un mes muy ocupado para K-Dramas en Netflix, ya que veremos dos dramas nuevos, un nuevo drama semanal y cuatro dramas semanales que regresan.

Aquí en La Verdad Noticias están todos los nuevos y emocionantes dramas coreanos (doramas) que llegarán a Netflix en marzo de 2022.

Anteriormente, Netflix señala que Corea ocupa el segundo lugar de contenido más popular con éxitos como El Juego del Calamar, Parásitos, Itaewon Class, Start-Up, Aterrizaje de emergencia en tu corazón, Aquel año nuestro, Lover Alarm, y Aún Así.

Captura de pantalla: Netflix / Dramas coreanos "K-Dramas"

K-Dramas semanales en Netflix en marzo de 2022

Tomorrow (Temporada 1) Original de Netflix

Temporadas: 1 | Episodios: 16

Género: Drama, Fantasía | Duración: 60 minutos

Reparto: Kim Hee Sun, Rowoon, Lee Soo Hyuk, Yoon Ji On, Kim Chae Eun.

Fecha de estreno de Netflix: viernes 25 de marzo de 2022 | Nuevos episodios: viernes, sábados.

Netflix rara vez ha visto surgir dramas de MBC, pero eso no quiere decir que no estemos ansiosos por ver lo que Tomorrow tiene reservado para nosotros. Esperamos que muchos fanáticos del K-Pop sintonicen la transmisión para ver a Rowoon de la banda de chicos de K-Pop SW9 en acción.

A pesar de su prestigiosa trayectoria, Choi Joon Woong parece que no puede encontrar trabajo, sin importar cuánto lo intente. Pero una noche, accidentalmente entra en contacto con dos ángeles de la muerte, Gu Ryeon e Im Ryoog Gu, que trabajan para un equipo de gestión de crisis que intenta evitar que las personas se suiciden.

Películas K-Drama en Netflix en marzo 2022

The Pirates: The Last Royal Treasure (2022) Original de Netflix

Director: Kim Jung Hoon

Género: Acción, Aventura

Duración: 126 minutos

Fecha de lanzamiento de Netflix: miércoles 2 de marzo de 2022.

En febrero de 2022, los suscriptores de Netflix estaban ocupados disfrutando de la épica espacial Space Sweepers, y ahora, en marzo de 2022, los suscriptores de Netflix pueden disfrutar de la aventura de capa y espada de Kim Jung Hoon, The Pirates: The Last Royal Treasure .

Atraídos por la promesa de fortuna y riquezas, una banda de piratas partió con la esperanza de descubrir un tesoro escondido. Pero cuando los elementos se vuelven contra ellos y las líneas entre el folclore y la realidad se desgastan, pronto se dan cuenta de que es mejor dejar algunas misiones sin conquistar.

Nueva serie K-Drama en Netflix en marzo 2022

Clean with Passion for Now (Temporada 1)

Temporadas: 1 | Episodios: 16

Género: Comedia, Romance | Duración: 70 minutos

Reparto: Yoon Kyun Sang, Kim Yoo Jung, Song Jae Rim, Go Geon Han, Yoo Sun.

Fecha de lanzamiento de Netflix: martes 1 de marzo de 2022.

Más bondades de JTBC llegarán a Netflix en marzo de 2022. Uno de los pocos dramas de la red de cable de Corea del Sur que no llegó a Netflix como una serie original, sin embargo, es mejor tarde que nunca.

Gil Oh Sol, empleado de una empresa de limpieza, conoce a Jang Sun Gyeol, el jefe de la empresa. Los dos son diametralmente opuestos cuando se trata de limpieza. Con la ayuda de Oh Sol, Sun Gyeol enfrenta su misofobia y encuentra el amor.

Misty (Temporada 1)

Temporadas: 1 | Episodios: 16

Género: Drama | Duración: 70 minutos

Reparto: Kim Nam Joo, Ji Jin Hee, Jeon Hye Jin, Im Tae Kyung, Go Jun.

Fecha de lanzamiento de Netflix: martes 1 de marzo de 2022.

El segundo nuevo drama de JTBC próximamente, parece que Netflix está recibiendo algunos de los mejores dramas de la red de 2018.

Go Hye Ran es una presentadora ambiciosa del popular programa de noticias News 9. Le apasiona su trabajo y no se detiene hasta conseguir lo que quiere. Un día, conoce a un viejo amante y a su esposa y se enreda en un caso de asesinato. Su esposo, Kang Tae Wook, quien es un defensor público, decide defender a su esposa y arreglar su matrimonio fallido.

Regreso K-Dramas semanales en Netflix en marzo 2022

A Business Proposal (Temporada 1) Original de Netflix

Temporadas: 1 | Episodios: 12

Género: Drama | Duración: 60 minutos

Reparto: Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Gue, Seol In Ah, Kim Hyun Sook.

Fecha final de Netflix: 5 de abril de 2022 | Nuevos episodios: lunes y martes.

Shin Ha Ri, ha estado soltera durante mucho tiempo y ha estado enamorada de su amigo durante años, pero se entera de que tiene novia, lo que la deja increíblemente triste, por lo que recurre a su amigo Jin Young Seo en busca de apoyo. Young Seo le pide a Ha Ri que tenga una cita a ciegas en su nombre y entra con la intención de rechazar la cita, solo para descubrir que su cita no es otra que Kang Tae Mu, el director ejecutivo de la empresa donde trabaja.

Thirty-Nine (Temporada 1) Original de Netflix

Temporadas: 1 | Episodios: 12

Género: Drama | Duración: 70 minutos

Reparto: Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun, Yeon Woo Jin, Lee Moo Saeng.

Fecha final de Netflix: 24 de marzo de 2022 | Nuevos episodios: miércoles y jueves.

Tres mujeres, que se conocieron durante su segundo año en la escuela secundaria, han seguido siendo amigas durante años y ahora están a punto de cumplir 40 años. Con un cumpleaños tan histórico en el horizonte, todavía hay muchas cosas que el trío desea lograr. como lecciones de amor, carreras y asuntos familiares.

Twenty-Five Twenty One (Temporada 1) Original de Netflix

Temporadas: 1 | Episodios: 16

Género: Romántico, Comedia | Duración: 70 minutos

Reparto: Nam Joo Hyuk, Kim Tae Ri, Bona, Choi Hyun Wook, Lee Joo Myung.

Fecha final de Netflix: 3 de abril de 2022 | Nuevos episodios: sábados y domingos.

Los sueños de dos jóvenes se ven aplastados por una abrumadora crisis financiera en la década de 1990. Pero cuando se reencuentran a la edad de 25 y 21 años, la enérgica pareja encuentra amistad y afecto en tiempos de adversidad mientras se aventuran juntos en la edad adulta.

Forecasting Love and Weather (Temporada 1) Original de Netflix

Temporadas: 1 | Episodios: 16

Género: Romántico, Comedia | Duración: 60 minutos

Reparto: Park Min Young, Song Kang, Yoon Park, Yura, Kim Mi Kyung.

Fecha final de Netflix: 3 de abril de 2022 | Nuevos episodios: sábados y domingos.

En la Administración Meteorológica de Corea, el servicio nacional de pronóstico del tiempo de Corea, Jin Ha Kyung, se ha alejado, por elección, del resto de sus colegas, ya que prefiere seguir las reglas y mantener separadas la vida personal y la profesional.

Sin embargo, cuando el espíritu libre de Lee Shi Woo es empleado, impresiona a Jin Ha Kyung, a través de su inteligencia y su obsesión con el clima, lentamente comienza a derribar las barreras que Jin Ha Kyung ha construido alrededor de su corazón.

En otras noticias, recordamos que Netflix lanzará más de 20 K-Dramas y películas coreanas originales en 2022. ¿Qué K-Dramas esperas ver en Netflix en marzo de 2022? Nota: Las fechas de lanzamiento pueden no ser iguales en Latinoamérica.

