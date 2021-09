Nuevas fotos de Park Jimin con cabello negro enamoran a BTS ARMY

El fandom BTS ARMY hizo tendencia al cantante Park Jimin para hablar de sus nuevas fotos y diferentes looks que compartió Little Prince en el Twitter oficial del grupo de K-Pop. En menos de 1 hora, la publicación ya superó los 800 mil me gusta, 350 retweets y 166 mil comentarios.

Como es costumbre para ARMY, los siete integrantes de Bangtan Sonyeondan acostumbran actualizar sus redes sociales con selfies, reacciones, comentarios y más momentos de su vida diaria sin filtros.

El fandom de BTS es uno de los más consentidos de la industria del K-Pop y nunca olvida reaccionar o llenar de amor a sus idols. De igual forma, Jimin de BTS establece un nuevo récord de Instagram, Weverse, Twitter o cualquier otra red social cada vez que publica y a continuación, hablamos de sus nuevas fotografías con fecha del 10 de septiembre de 2021.

BTS ARMY reacciona a las fotos de Park Jimin

ARMY recuerda a Jimin del año 2013

En las nuevas selfies de la cuenta oficial @BTS_twt en Twitter, el idol apodado Mochi lució un look natural y fresco con su playera negra. Su cabello parece haber crecido desde que se mostró en el video musical “Butter” en mayo de 2021 y ahora luce un tono negro en vez de su cabellera arcoíris o rubia.

“¿Se puede tener un día más hermoso y feliz como cuando actualiza Mimi?”, escribió un usuario de Twitter. Otro mencionó estar “enamorado de su dualidad” e incluso espera con ansias ver a Park Ji-min con el cabello largo al estilo Jungkook o Kim Taehyung; siendo ambos integrantes de Bangtan Boys que experimentaron este look en durante 2021.

Jimin de BTS es el hombre perfecto

¿Qué piensas de Jimin con cabello largo?

Otros comentarios de ARMY elogiaron el pendiente plateado que mostró ChimChim, mientras el idol de “Filter” dedicó una señal de paz (forma de ‘V’) con su mano izquierda. “Nos viene a alegrar los días con sus hermosas selcas”, escribió un fanático haciendo mención del término “selca” que se refiere al término selfie en Corea del Sur.

Te recordamos que aquí puedes ver algunas de las mejores fotos de Jimin de BTS durante 2021 y que su cumpleaños número 26 se acerca durante el mes de octubre. Septiembre celebró los 24 años de Jungkook y próximamente los 27 años de RM el 12 de este mes.

¿Cuántos colores de cabello tiene Jimin?

Allgunos de los looks de cabello por Little Prince

No por nada Jimin es conocido como el camaleón del color del cabello, ya que en los últimos años, el cantante surcoreano de 25 años ha experimentado con los colores negro, rosa, rojo, rubio, castaño natural, azul turquesa e inlcuso arcoíris. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que Park Jimin rompe Internet por su cabello rojo y falda en la era Butter de BTS.

Fotos: Park Jimin con cabello negro

