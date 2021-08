Nevertheless episodio 9, fecha de estreno y dónde ver el K-Drama

El episodio 9 del K-Drama Nevertheless verá a Jae-eon, interpretado por Song Kang, darse cuenta de que no le importa demasiado cuando Na-bi, interpretada por Han So Hee, mira a otros hombres además de él. Este también es el caso cuando Na-bi está siendo cortejada por Do-hyeok o, como les gusta llamarlo a los fanáticos, el Potato Guy, interpretado por Chae Jong Hyeop.

El episodio 9 profundizará en la necesidad de Jae-eon de querer ser el centro del mundo de Na-bi a pesar de no querer una relación seria con ella. Esto no es lo que Na-bi está buscando en una relación y Jae-eon es una bandera roja andante. Sin embargo, Na-bi lo ignora todo.

A pesar de querer mantenerse alejado de él, esta atracción entre ellos sigue confundiéndola. Lo que tienen es palpable, y cada vez que Na-bi ignora una bandera roja, se vuelve más identificable para la mayoría de los espectadores. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la fecha de estreno y dónde ver el K-Drama episodio 9.

Ver Nevertheless episodio 9 en línea

El episodio 9 del K-Drama se programó para estrenarse el 14 de agosto en JTBC y en el sitio oficial de Netflix (aún no disponible en Latinoamérica). Los horarios de lanzamiento son los siguientes:

Perú: 9.00 AM

Indonesia: 9.00 PM

Colombia: 9.00 AM

Malasia: 10.00 PM

México: 9.00 AM

Filipinas: 10.00 PM

Chile: 10.00 AM

Argentina: 11.00 AM

Estados Unidos: 10.00 AM

Una de las principales razones por las que los fanáticos internacionales aman este dorama de JTBC, es porque ven una parte de sí mismos reflejada en ella. Como sugiere el título, todo el romance entre Jae-eon y Na-bi se centra en comprender que lo que tuvieron fue un error desde el principio.

Jae-eon y Na-bi son extremadamente diferentes, pero no son demasiado fuertes como para mantenerse alejados el uno del otro. Jae-eon está deprimido por toda la atención que Na-bi le da a Do-hyeok en el episodio 9 de Nevertheless.

¿Qué pasó en el episodio 9 de Nevertheless?

El K-Drama Nevertheless se transmite en JTBC y Netflix

Nevertheless, llamado Aún Así en Latinoamérica, nos muestra que Do-hyeok continúa tratando de acercarse a Na-bi en el episodio 9. Él ya le había dicho que no estaba dispuesto a renunciar a ella. No hasta que esté enamorada de otra persona o hasta que haya otro hombre en su vida.

Él le dice que no puede ceder a sus deseos y que le gustaría estar cerca de ella. Él es un tipo dulce y todo lo contrario de Jae-eon y esa es probablemente la razón por la que Na-bi no puede despertar ningún interés en él durante el episodio 9.

Lo anterior, no mientras ella esté involucrada en eso. Sin embargo, sigue saliendo con Do-Hyunjin como amigos. Entonces, el tiempo que pasa con Do-hyeok comienza a molestar a Jae-eon lo suficiente como para preguntarle a Na-bi si le gusta Do-hyeok.

A este chico que nunca le importaron esas cosas, ahora le molesta que a una chica que le gusta le guste otro. Durante mucho tiempo, Jae-eon había mantenido las cosas casuales con las mujeres con las que había salido, pero todo esto puede muy bien cambiar en el episodio 9 de Nevertheless, la serie de Netflix que no querrás dejar de ver.

En el promocional de JTBC, Jae-eon no solo le preguntó a Na-bi si le gustaba Do-hyeok, sino que también le preguntó a Na-bi si deberían comenzar a salir. Se ha dado cuenta de que es una persona diferente alrededor de Na-bi y su interés por ella ha crecido lo suficiente como para darle otro regalo: un brazalete que Na-bi parecía usar en el episodio 9.

Fecha de estreno Nevertheless episodio 10

El episodio 10 y último del K-Drama, está programado para estrenarse el 21 de agosto de 2021. El público se pregunta qué pasará con el dulce e inocente "Potato Guy", Do-hyeok. Antes, parecía claro que Do-hyeok le haría a Na-bi todas las preguntas importantes.

La promoción del episodio 9 también vio a Na-bi aceptar que todo había estado mal desde el principio. Esto podría ser en referencia a un proyecto de ella o su relación con Jae-eon. Después de todo, había tratado de decirse a sí misma varias veces que las cosas no funcionarían entre ellos. Sin embargo, aquí estaba ella.

¿Cómo crees que terminará todo en Nevertheless? Anteriormente te compartimos que el actor Song Kang recuerda lo mejor de su personaje en Love Alarm, un popular K-Drama de 2020 que lo lanzó al estrellato y también fue uno de los favoritos del público.

