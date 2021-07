Nevertheless episodio 5, fecha de estreno en Netflix y resumen del K-Drama

El sello distintivo de cualquier serie romántica es cuánto inviertes en la pareja principal. Para los fanáticos que ven el exitoso K-Drama o drama coreano Nevertheless, es una situación bastante diferente (y más estresante).

Conocido como “Aún así” en Latinoamérica, el dorama de desamor, manipulación, amor, deseo, trampas y todo lo demás, ha sido una montaña rusa emocional. Y ahora, solo quedan otros 5 episodios en su temporada 1 con Netflix.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo sobre el episodio 5, la fecha de estreno en Netflix Estados Unidos (aún sin fecha confirmada en Latinoamérica), junto con otras curiosidades de Song Kang y Han So Hee del K-Drama.

Fecha de estreno Nevertheless episodio 5 en Netflix

El episodio 5 se dará a conocer en el sitio Nevertheless de Netflix Estados Unidos el sábado 17 de julio (9 am PDT). El episodio 4 fue sobre la temida expareja, aunque obtuvimos un amor muy necesario por los personajes secundarios.

Este comenzó con Jae-eon en la casa de Nabi, quien piensa que si estuviera borracha podría haber excusado lo que sucedió. Sin embargo, lo mismo también está sucediendo con Bitna y Kyuhyun.

En un café local cerca de la casa de Nabi, Kyuhyun dijo que no se arrepiente de lo que pasó y que no puede fingir que sí, pero ella lo rechazó rotundamente. La escena cambia a Jae-eon comprando pizza a los estudiantes de escultura, pero pareció preocupado cuando alguien le preguntó a Nabi si está saliendo con alguien, a lo que ella responde con un "no".

Spoilers del K-Drama "Aún asi" en Twitter

La próxima vez que vimos a Jae-eon, está siendo interrogado por su ex quien le pregunta por sus mariposas. Sin embargo, Nabi se ha encontrado con Donyeok en el autobús, quien está de regreso en Seúl para mejorar su cocina.

Los espectadores pueden ver la conexión instantánea entre los dos, ya que Donyeok es un completo caballero y pide su número. Después de visitar a su madre (eso fue una escena y media), ella fue a su restaurante, donde él cocinó y le dio pastel.

Por otro lado, Bitna salió con un chico cuando vio a Kyuhyun en una cita. Obviamente molesta, a pesar de haberlo rechazado antes, ella hizo una escena y lo avergonzó. Nabi está aprendiendo sobre los rumores sobre ella y Jae-eon que circulan con sus conocidos, ya que comenzó a darse cuenta de que esto no puede continuar para siempre.

Fan comenta la química entre Han So Hee y Song Kang

Ella trató de romperlo, pero Jae-eon respondió fríamente que se estaba "excediendo", otra bandera roja. El episodio 4 del K-Drama por la red de televisión JTBC terminó con una nota, algo merecida, con un hombre al azar que apareció entre Nabi y Jae-eon.

Él lo golpeó en la cara y empujó a Nabi. ¿Podrían las acciones de Jae-eon con otra persona estar alcanzándolo? ¿Nabi quedará atrapado en la violencia que lo rodea? Te compartiremos más actualizaciones en el futuro.

¿Cuántos episodios tiene la temporada 1 de Nevertheless?

Desafortunadamente, la primera temporada de Nevertheless solo está programada para 10 episodios. Si bien esto es significativamente más corto, que los habituales 16 episodios en los mejores dramas coreanos que tienes que ver; todavía hay un montón de tiempo antes del episodio 10 programado para el 21 de agosto.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!