Netflix lanzará más de 20 K-Dramas y películas coreanas originales en 2022

Netflix ha lanzado un nuevo tráiler promocional que muestra una vista previa de más de 20 de sus próximos K-Dramas y películas coreanas para 2022. El gigante de streaming anunció veinte nuevos títulos coreanos que saldrán este año, incluidos dramas, programas de variedades y películas.

Entre estas se encuentra la muy esperada serie apocalíptica de zombis 'All Of Us Are Dead', que será la primera en estrenarse el 28 de enero. Anterior Marnette, La Verdad Noticias informó sobre 7 nuevos K-Dramas que se estrenan en invierno de 2022 y no necesariamente son de Netflix.

¿Qué doramas ver en Netflix 2022?

Entre la tan esperada lista de estrenos de Netflix se encuentran el dorama romántico Twenty Five Twenty One, protagonizado por Kim Tae-ri (The Handmaiden) y Nam Joo-hyuk (Start-up), y la serie de misterio sobre ovnis Glitch, protagonizada por Jeon Yeo-been de Vincenzo.

Este año también verá el estreno de Money Heist: Korea – Joint Economic Area, el remake surcoreano de la exitosa serie española Money Heist (La Casa de Papel). En noticias relacionadas, el actor Park Hae Soo de El Juego del Calamar se suma al elenco de La Casa de Papel (versión coreana).

Otros K-Dramas y películas coreanas en Netflix 2022

Foto: Webtoon / Netflix "A Business Proposal"

Park Hee-Soon de My Name también aparecerá en la serie criminal A Model Family con Jung Woo, mientras que Jeon Mi-do de Hospital Playlist protagonizará Thirty-Nine junto a la estrella de Crash Landing on You, Son Ye-jin.

También hay A Business Proposal (Ahn Hyo-seop y Kim Se-jeong), basada en el popular Webtoon del mismo nombre. Otros próximos programas incluyen Forecasting Love and Weather (protagonizada por Park Min-young y Song Kang).

Juvenile Justice, Tomorrow (SF9 ’s Rowoon), The Sound Of Magic (Ji Chang-wook), Remarriage and Desires, The Accidental Narco (Ha Jung-woo, Yoo Yeon-seok), Somebody, The Fabulous (Chae Soo-bin, Minho de SHINee), Love to Hate You y Black Knight (Kim Woo-bin, Esom).

Mientras tanto, la estrella de Hellbound, Yoo Ah-in, participará en la exitosa película de acción Seoul Vibe. También se unen a la lista de películas surcoreanas de Netflix la próxima Love and Leashes, protagonizada por Seohyun de Girls' Generation.

La película llena de acción Carter, la película de ciencia ficción Jung_E y 20th Century Girl (Kim Yoo-jung), y Yaksha: Ruthless Operations. Además, Celeb Five, un grupo de chicas compuesto por destacadas comediantes femeninas, también protagonizará su propia serie de telerrealidad, Celeb Five: Behind The Curtain.

La gran revelación se produce después de que el vicepresidente de contenido de Netflix Corea, Don Kang, compartiera que la plataforma de transmisión no "recortará" sus inversiones en contenido coreano, ya que tenía que "mantener el ritmo" de sus competidores. Finalmente, recuerda que puedes ver K-Dramas en este enlace a Netflix.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!