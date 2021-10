Netflix ganó millones con El Juego del Calamar, pero su creador no

A poco más de un mes de su estreno, El Juego del Calamar se ha convertido en la serie más reproducida de Netflix al ser vista por más de 140 millones de personas en todo el mundo. Además, le permitió ganar a la empresa más de 4.38 millones de suscriptores y generó ganancias de 900 millones de dólares, esto a pesar de que solo costó 21 mdd.

Teniendo en cuenta estas cifras, cualquiera podría llegar a pensar que la vida de Hwang Dong-hyuk, creador y director de la serie, mejoró económicamente. Sin embargo, él ha confesado en un reciente entrevista para el diario británico The Guardian que no es así, ya que el gigante del streaming solo le pagó lo establecido en el contrato.

“No me he hecho rico, pero tengo dinero suficiente para poner comida en la mesa. No es que Netflix me vaya a pagar un bono… Me pagó lo que acordamos en el contrato”, declaró Hwang Dong-hyuk.