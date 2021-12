Netflix estrena emocionante tráiler de The Silent Sea con Gong Yoo

Netflix lanzó recientemente su tráiler oficial del K-Drama de ciencia ficción The Silent Sea (Mar de la Tranquilidad), que ofrece a los espectadores una mirada a "los secretos más oscuros de la luna". El avance, que está basado en el cortometraje de 2014 "The Sea of Tranquility" del director Choi Hang-yong, fue lanzado el 9 de diciembre.

La serie de ocho episodios, que también fue dirigida por Choi, presenta a las estrellas surcoreanas Gong Yoo de "Train to Busan", Bae Doo-na de "Sense8", Heo Sung-tae de "El Juego del Calamar" y Lee Joon del grupo masculino de K-Pop MBLAQ.

El siguiente thriller coreano de Netflix es uno de los 12 K-Dramas más esperados de 2021, donde habrá actores veteranos. Previamente informamos sobre el éxito de El Juego del Calamar (Squid Game) y la reciente serie del director de “Train to Busan”, Hellbound.

¿Cuándo sale The Silent Sea en Netflix?

El K-Drama de ciencia ficción The Silent Sea se estrena en Netflix el 24 de diciembre de 2021 y tendrá un total de 8 episodios. La serie está ambientada en un futuro distante y distópico en el que la Tierra sufre escasez de agua.

El tráiler de "Mar de la Tranquilidad" se abre con un clip de una ciudad que parece afectada por la sequía. Una voz en off dice: “La precipitación media anual alcanzó otro mínimo. El agua del mundo se reducirá en un 40% en los próximos 10 años ”.

El astrobiólogo Song Ji-an, interpretado por Bae Doo-na, recibe la visita del jefe del Grupo de Recursos de la Administración de Aviación, interpretado por Heo Sung-tae. Recluta a Song para que se una a un equipo de astronautas y científicos para recuperar una "muestra importante" de la abandonada Estación Balhae en la Luna con la esperanza de salvar la Tierra.

En el tráiler, la búsqueda de los exploradores espaciales se ve interrumpida por una señal biológica que amenaza sus vidas. Los héroes se ven obligados a luchar por su supervivencia mientras intentan averiguar qué pasó con la tripulación anterior de la estación.

La descripción del tráiler en YouTube dice: “Una misión mortal descubrirá los secretos más oscuros de la luna. Con una tasa de supervivencia del 10%, ¿sobrevivirá la tripulación? Deja que se desarrolle el misterio detrás de la base lunar abandonada". En noticias relacionadas, se confirmó que Park Hae Soo de El Juego del Calamar se suma al elenco de La Casa de Papel.

¿Cuál es el verdadero nombre de Gong Yoo?

Gong Yoo promocionando "Mar de la Tranquilidad" en Instagram

El verdadero nombre de Gong Yoo es Gong Ji Chul. Gong tiene 42 años de edad, ya que nació el 10 de julio de 1979 en Busan, Corea del Sur. Su siguiente actuación en K-Dramas, es en la serie coreana The Silent Sea de Netflix. Al igual que el grupo de K-Pop BTS, este diciembre de 2021 finalmente creó su cuenta personal de Instagram como @_gongyoo_official_.

