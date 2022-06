Nayeon de TWICE muestra quién es ella con su primer mini álbum en solitario

Nayeon ha tardado unos siete años en volverse solista desde su debut en 2015 como parte del grupo femenino de K-Pop TWICE. Pero la cantante de 26 años, cuyo primer EP en solitario "Im Nayeon" salió el viernes por la tarde (KST), cree que no es demasiado tarde.

"Hemos logrado muchas hazañas en los últimos años como grupo y creo que ahora es un muy buen momento para comenzar proyectos en solitario y mostrar nuestros diversos lados", dijo Nayeon durante una conferencia de prensa en el hotel Fairmont Ambassador Seoul el viernes 24 de junio.

Desde su debut en 2015, TWICE ha lanzado una serie de éxitos como "Cheer Up" (2016), y recientemente se convirtió en el primer grupo femenino de K-Pop en realizar un concierto en un estadio de EE. UU.

Foto conceptual de Nayeon de TWICE para su primer EP

"Mientras me preparaba para mi primer mini-álbum en solitario, creo que empujé los límites", dijo Nayeon. "Tenía miedo de cantar sola en el pasado porque no estaba acostumbrada a esto, pero esta vez aprendí una manera de hacerlo y también me di cuenta de cuánto amo cantar", agregó.

"Im Nayeon" se puede leer como "Soy Nayeon", pero también se refiere al nombre completo de la cantante, incluido su apellido Im, según su compañía de representación, JYP Entertainment.

"A través de este EP, espero que la gente pueda ver cómo un miembro de TWICE puede lograr un concepto tan diferente", dijo la estrella vestida de negro con una sonrisa radiante. "Todas las canciones incluidas en mi mini-álbum tienen vibraciones veraniegas y suenan bastante dulces".

TWICE ha disfrutado de una inmensa popularidad en todo el mundo gracias a sus canciones burbujeantes y vibrantes que levantan el ánimo de muchos oyentes. Para su álbum en solitario, Nayeon busca exhibir un nuevo lado sin abandonar la efervescencia característica del grupo.

"Hice muchos intentos nuevos en mi ropa, cabello y maquillaje", explicó Nayeon. "Incluso si un atuendo se veía fabuloso, no me lo puse si se parecía a lo que me había puesto en el pasado".

Miembro de TWICE que debutó primero en solitario

Al ser Naeyon la primera integrante de TWICE en actuar en solitario, ella estuvo bajo una presión considerable al principio. "Todavía no estoy tan segura de por qué fui elegida como la primera miembro en hacer un debut en solitario", dijo después de pasar un tiempo eligiendo sus palabras.

"Tal vez fue porque soy el miembro más antiguo... Estaba bastante presionado al principio porque sentía que tenía que empezar bien, pero poco a poco aprendí diferentes formas de disfrutar todo el proceso".

Liderando el nuevo EP está "Pop!", una pista adictiva con un ambiente refrescante. En la canción, Nayeon canta que hará estallar el corazón de su hombre, que se ha hinchado como una burbuja después de enamorarse de ella. El mini-álbum ofrece siete canciones que incluyen:

"Pop!"

"No Problem"

"Love Countdown"

"CandyFloss"

"All or Nothing"

"Happy Birthday To You"

"Sunset"

"Una de mis canciones favoritas es 'No Problem' con Felix del grupo masculino de K-pop Stray Kids", reveló Nayeon. "Me gusta cómo suena. También me gusta la voz de Félix".

Nayeon escribió la letra de "All or Nothing" y comentó que escribió la letra mientras estaba de gira por Estados Unidos.

Dado que estoy lanzando mi primer EP en solitario, quería incluir al menos una canción que solo incluya mi propia letra. Es una melodía sobre las cosas que me ayudaron a superar las dificultades". Cerrando la sesión, Nayeon mostró su agradecimiento a sus fans diciendo:

"Acabo de escuchar que 'Im Nayeon' ha acumulado 500.000 pedidos anticipados. Estoy verdaderamente agradecida”

Nayeon de TWICE continuó: “Como puse mucho esfuerzo en producirlo, espero que pueda ganarse el corazón de muchas personas". Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que las miembros de TWICE ya tienen sus cuentas personales de Instagram.

