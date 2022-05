NCT Dream lanza su video musical 'Beatbox' y suma millones de vistas

NCT Dream ha regresado con una versión reeditada de su álbum de estudio de marzo 'Glitch Mode' titulado 'Beatbox', encabezado por una nueva canción principal del mismo nombre. El videoclip superó las 5 millones de vistas en menos de 8 horas de su lanzamiento en YouTube.

El video musical Beatbox comienza con el rapero Mark levantando un micrófono y haciendo beatboxing, lo que hace que el resto del grupo y una multitud que vitorea se materialicen a su alrededor.

La banda de chicos NCT Dream luego se puso a bailar, tocando 'Beatbox' en un pasillo de la escuela y afuera de una estación de servicio.

“Sí, hagan algunos ritmos locos juntos (sí, sí) / Hagan un beatbox, háganlo explotar (sí, sí) / Más y más hacen la perfección / Dondequiera que vaya, traigan el beatbox”, canta la banda de chicos en el coro.

Además de 'Beatbox', el relanzamiento presenta tres pistas nuevas más, además de las 11 lanzadas anteriormente en 'Glitch Mode'. Las nuevas incorporaciones incluyen las pistas 'To My First', 'Sorry Heart' y 'On The Way'.

El álbum llega casi dos meses después del lanzamiento de 'Glitch Mode'. Ese disco había sido el seguimiento de 'Hello Future' de junio pasado, que a su vez era una versión reempaquetada de su álbum de estudio debut de mayo de 2021 'Hot Sauce'.

En una entrevista reciente, el grupo de K-Pop NCT Dream habló sobre su preferencia por experimentar con diferentes géneros musicales a través de sus lanzamientos para expresar el sonido del grupo.

“Siento que si seguimos las pistas principales, NCT Dream podría perder el camino por el que estamos tratando de caminar”, dijo el miembro Renjun.

El cantante de NCT Dream continuó: “Queríamos demostrar que podíamos brillar con nuestro propio gusto musical. Y dado que las tendencias siempre cambian, las canciones que hacemos ahora podrían ser populares en el futuro”. Por otra parte, antes informamos en La Verdad Noticias que NCT 2021 hace su tercer comeback con su MV Beautiful.

