NCT 2021 hace su tercer comeback con su MV Beautiful

NCT ha regresado hoy, 14 de diciembre, para el lanzamiento de su último álbum como grupo completo, llamado "Universe", que es parte del proyecto a gran escala del grupo NCT 2021.

Este regreso cuenta con 21 miembros (excluyendo a WinWin y Lucas) e incluye canciones de las cuatro unidades del grupo, NCT 127, NCT Dream, WayV y NCT U, así como la canción del grupo completo "Beautiful".

Antes del lanzamiento del álbum completo, el grupo prelanzó la canción "Universe (Let's Play Ball)" interpretada por NCT U (incluidos los miembros Doyoung, Jungwoo, Mark, Xiao Jun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yang Yang y Shotaro). Puedes ver los videos musicales de NCT desde el YouTube de SMTOWN.

Video musical de Beautiful por NCT 2021

El grupo NCT 2021 anuncia fecha de comeback con su tercer álbum Universe, el cual llegó después de NCT 2018 Empathy y NCT 2020 Resonance. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la lista completa de canciones en el álbum “Universe”:

"New Axis" (NCT U (Taeyong, Mark, Yang Yang)) "Universe (Let's Play Ball)" (NCT U - Doyoung, Jungwoo, Mark, Xiao Jun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yang Yang, Shotaro) - 3:51 "Earthquake" (NCT 127) "OK!" (NCT U - Taeyong, Yuta, Ten, Mark, Hendery, Jeno, Yang Yang) "Birthday Party" (NCT U -Johnny, Yuta, Jungwoo, Hendery, Jaemin, Shotaro, Chenle, Jisung) "Know Now" (NCT U - Johnny, Doyoung, Mark, Renjun, Jeno, Jaemin, Yang Yang, Sungchan) "Dreaming (잘자리)" (NCT Dream) "Round&Round" (NCT U - Taeil, Ten, Jaehyun, Xiao Jun, Haechan, Sungchan) "Miracle" (WayV) "Vroom" (NCT U - Kun, Jaehyun, Jungwoo, Hendery, Shotaro, Chenle, Jisung) "Sweet Dream" (NCT U - Taeil, Kun, Jaehyun, Haechan, Chenle) "Good Night" (NCT U - Taeil, Doyoung, Xiao Jun, Renjun)

¿Qué es NCT K-Pop?

Foto: NCT 2021 - Comeback "Universe"

NCT (abreviatura de "Neo Culture Technology") es un grupo de K-Pop de SM Entertainment, que consta de 23 miembros divididos en múltiples subunidades que se ubicarán en las principales ciudades del mundo.

La unidad rotativa NCT U debutó el 9 de abril de 2016 con los sencillos "The 7th Sense" y "Without You". A continuación, la subunidad NCT 127 con sede en Seúl debutó el 7 de julio de 2016 con su primer mini álbum homónimo. NCT Dream debutó el 24 de agosto de 2016 con el sencillo digital "Chewing Gum".

Finalmente, la unidad china de siete miembros WayV debutó el 17 de enero de 2019 con el álbum sencillo The Vision. La segunda unidad de NCT en el extranjero, NCT Hollywood, tendrá su sede en los Estados Unidos y debutará en una fecha posterior.

NCT 127 está listo para embarcarse en una gira mundial, que comenzará con una serie de conciertos en Seúl en diciembre. El concierto NCT 127 2ND TOUR NEO CITY: SEUL - THE LINK se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de diciembre en el Gocheock Sky Dome en Seúl, Corea del Sur.

Esta es la primera presentación del grupo desde el concierto NCT 127 1st Tour "NEO CITY: SEOUL - The Origin" en enero de 2019. Finalmente, te compartimos que puedes escuchar el álbum completo de NCT 2021 “Universe” en este enlace a Spotify.

