NCT 2021 anuncia fecha de comeback con su tercer álbum Universe

El 13 de noviembre, NCT anunció que regresarían con su tercer álbum completo titulado Universe en diciembre. El teaser presentó un plano de instrucciones de ensamblaje con el diseño de una estructura misteriosa.

“Universe'' es el tercer álbum de estudio de NCT después de NCT 2018 Empathy y NCT 2020 Resonance. Estén atentos para actualizaciones sobre NCT 2021 y su comeback. En otras noticias, antes informamos todo desde BTS hasta NCT Dream, 8 canciones de K-Pop populares a lo largo del año.

El grupo de K-Pop NCT realizará su comeback de 2021 el 14 de diciembre. Este año vio una serie de lanzamientos de las unidades de NCT: el mini-álbum japonés Loveholic de NCT 127 y el tercer álbum coreano STICKER y su versión repackaged Favorite.

También tuvimos el tercer mini-álbum de WayV, Kick Back, el primer álbum de larga duración de NCT Dream, Hot Sauce. Kun y Xiaojun de WayV lanzaron un álbum sencillo titulado Back To You en junio, mientras que TEN y Yangyang lanzaron Low Low en septiembre.

El próximo lanzamiento de 2021 servirá como seguimiento del álbum de dos partes, "NCT 2020 Resonance", que presentó a dos nuevos miembros, Shotaro y Sungchan.

¿Quién es el maknae de NCT 2021?

Foto: SM Entertainment "Park Jisung de NCT"

Park Jisung, mejor conocido como Jisung, es maknae de NCT 2021, rapero, cantante y bailarín. De los 23 integrantes que hay, por el momento, “Jisung es el menor de todos”, según informó K-MagazineMX.

La Verdad Noticias te recuerda que NCT es una boy band de K-Pop multinacional formada por el sello musical SM Entertainment en 2016. SM también representa a otros grupo famosos como EXO, Girls' Generation, SHINee, Super Junior, Red Velvet, entre muchos más.

NCT significa Neo Culture Technology, un término ideado por el fundador de SM Entertainment. Antes informamos que Jaehyun de NCT confirma protagonizar nuevo K-Drama, un remake de la película de 2001, Bungee Jumping of Their Own.

