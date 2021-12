Miembros de BTS abren sus cuentas personales de Instagram

Los miembros de BTS han lanzado cuentas individuales de Instagram en las horas desde que se anunció que tomarían un "período extendido de descanso". Cada una de las cuentas verificadas atrajo a más de 4 millones de seguidores en cuestión de horas, y el cantante V obtuvo la mayor cantidad a las 11 am ET con 4.5 millones.

Big Hit Music, que dirige la banda, anunció en las redes sociales el lunes que los cantantes se tomarían un tiempo libre para "recargar energías creativas", con la intención de volver a trabajar a principios de 2022.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que las fotos de Bangtan Sonyeondan y Halsey en concierto de Los Ángeles se hacen virales. Permission To Dance On Stage LA tuvo cuatro fechas en el estadio SoFi, donde ARMY finalmente se reunió con el septeto de K-Pop tras casi 2 años de no tener conciertos presenciales.

Seguir las cuentas personales de BTS en Instagram

Cuentas personales de Bangtan Boys en Instagram

Puedes seguir las cuentas personales de cada miembro de Bangtan Boys en Instagram, buscando a Kim Taehyung como @thv, SUGA como @agustd, Jin como @jin, RM como @rkive, J-Hope como @uarmyhope y Jungkook como @abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz.

Lo interesante de Bangtan Boys y sus propias cuentas de Instagram, es la creatividad para nombrarlas. Por ejemplo, J-Hope usó parte de su frase para sus fans ARMY “I'm Your Hope, Your My Hope, I'm J-HOPE!” al abreviar con “uarmyhope”.

Luego tenemos al creativo de Jungkook, quien decidió usar las letras del abecedario para su cuenta (omitiendo la J y la K en un guión largo). Muchos fanáticos notaron que la ausencia de JK se refiere a su apodo. SUGA usó su nombre de rapero “Agust D”, mientras que Jimin, RM, V y Jin abreviaron o usaron literalmente sus nombres.

El sello musical de Big Hit Music habló sobre el descanso del septeto musical: “BTS se enfoca en prepararse para el concierto y el lanzamiento del nuevo álbum que marcará el comienzo de un 'nuevo capítulo'", se lee en el comunicado.

"Se están preparando para un concierto el próximo marzo para conectarse y comunicarse con los fans en persona en Seúl". Desde que se publicó la declaración, los cantantes Jungkook, Jin, J-Hope, Jimin, V, Suga y RM han tomado caminos separados, al menos en lo que respecta a las redes sociales.

¿Cómo está BTS en Instagram?

La cuenta grupal oficial de Bangtan Sonyeondan en Instagram es @bts.bighitofficial, que actualmente cuenta con más de 54 millones de seguidores. Esta cuenta compartió por última vez una publicación de Instagram Story el domingo, promocionando el remix navideño del exitoso sencillo de la banda "Butter".

La pausa del grupo comenzará después de que completen los eventos programados en Los Ángeles y en el Jingle Ball Tour 2021, según su sello discográfico. Al anunciar la inminente ruptura del grupo, la primera desde 2019, Big Hit Music dijo que Bangtan "se mantuvo activo para interactuar con los fanáticos en 2020 y 2021 en medio de la situación de COVID-19".

Agregó: "Este período de descanso brindará a los miembros que se han comprometido incansablemente con sus actividades, una oportunidad de reinspirarse y recargarse con energía creativa. También será la primera vez para ellos desde su debut para gastar la temporada navideña con sus familias".

La declaración pidió a los fans, conocidos colectivamente como BTS ARMY, que "muestren consideración por la necesidad (de los miembros) de disfrutar de la vida cotidiana ordinaria y libre".

Agregó que Bangtan Sonyeondan también "se enfocará en prepararse para el concierto y el lanzamiento del nuevo álbum que marcará el comienzo de un 'nuevo capítulo'", con un concierto programado para realizarse en Seúl en marzo.

La declaración concluyó: "Nos gustaría extender nuestro más profundo agradecimiento a todos los fanáticos que continúan animando a BTS y que regresarán con su mejor y más saludable yo después de recargar para que puedan devolver todo el amor de los fanáticos".

Los siete miembros de Bangtan habían anunciado previamente que se tomarían un tiempo libre en agosto de 2019, regresando poco después para lanzar sus sencillos "Butter" y "Dynamite". En otras noticias, te recordamos que BTS Dynamite es la canción más escuchada del 2021 en Apple Music.

