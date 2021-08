Los BLINK son un fandom muy unido para sus idols del K-Pop y esto lo demuestran con gran cantidad de memes y ediciones en redes sociales como Facebook o TikTok. La creatividad es llevada al límite, mientras que Rosé, Jennie, Jisoo y Lisa inspiran los mejores memes de BLACKPINK.

La Verdad Noticias te recuerda que BLACKPINK debutó formalmente el 8 de agosto de 2016 bajo el sello de YG Entertainment. Su primer álbum “Square One” se escuchó por todo el mundo con su exitosa canción “Whistle” y en 2021 están arrasando como uno de los grupos musicales más populares en Corea del Sur.

BLACKPINK deslumbra a sus fans con cada comeback musical y para celebrarlo decidimos compartirte los mejores memes del grupo femenino en español. Después de todo, los BLINK de Latinoamérica están conformados por millones de fanáticos de habla hispana.

Memes de BLACKPINK en español 2021

Muchos BLINK comentaron conocer a las chicas del K-Pop durante la pandemia de COVID-19 y durante sus vacaciones quedaron encantados con el gran talento de las idols. Aunque Corea del Sur y países de Latinoamérica como Brasil, Venezuela, Colombia y México están muy lejos uno del otro; los fanáticos están unidos por BLACKPINK.

2021 es el año de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y el mundo del K-Pop se hizo escuchar en grande. Varios fanáticos detectaron canciones de BLACKPINK como “Lovesick girls” y “Boombayah” durante competencias de voleibol y tiro con arco.

“Literalmente BLINK tratando de usar Weverse”

"Estoy aquí aunque no entiendo inglés"

El grupo de YG Entertainment se sumó a la aplicación de fanáticos Weverse este agosto. Sin embargo, el idioma que predomina entre los fanáticos internacionales es el inglés. Aún así, muchos fans comentaron seguir al cuarteto de K-Pop a pesar de no hablar el idioma. “¡Si eso no es lealtad, entonces no sé qué es!”, comentó un usuario de Facebook.

"La Rosita de Weverse", escribió un fanático.

"¡Traición!", fue el meme sobre el trabajo publicitario de las cantantes. Las famosos constantemente se convierten en embajadoras de diferentes marcas y BLACKPINK tiene una gran trayectoria en publicidad.

"BLACKPINK y su trayectoria en publicidad"

Las expresiones de Lisa en el escenario son perfectas para respuestas cotidianas, mientras que la presencia de todo BLACKPINK es ejemplo para frases grupales con mucho humor. Páginas de Facebook como “BackPink Memes” se llevan el mérito de las imágenes.

"Así le respondes a tu mamá"

"El meme te dice cómo debes responder"

Memes de BLACKPINK y BTS en español

"¿Colaboración de BTS y BLACKPINK?"

Muchos fanáticos BLINK y ARMY sueñan con ver a BLACKPINK y BTS juntos en el escenario. Sin embargo, también hay fanáticos que por nada del mundo quieren esto. Los memes de BLACKPINK usaron de forma creativa las reacciones de los idols para expresar su opinión. ¿Qué opinas? ¿Quieres colaboración de Bangtan Sonyeondan y las chicas?

"Lisa y J-Hope expresan muy bien el meme"

J-Hope de BTS y Lisa son el ejemplo perfecto de cómo reaccionar a los “chistes de doble sentido” y los fanáticos lo saben. Ambos idols se caracterizan por su divertido sentido del humor y no dudar en ser ellos mismos frente a la cámara.

"Fans reaccionan al ship LisKook"

El ship de Lisa y Jungkook se llama LisKook. Aunque es un shippeo popular entre ambos fandoms del K-Pop, también hay quienes no están muy felices y los expresan con creativos memes de los grupos BLACKPINK y BTS.

Memes de BLACKPINK en español de How you like that

"BLACKPINK durante How you like That"

"Look at you" "Now look at me" - Letra de How you like that

La revista Billboard clasificó la canción “How you like that” en el puesto 23 en su lista de las 100 mejores canciones de 2020 y rápidamente se convirtió en un himno para BLINK. El fandom no tardó en reaccionar al gran éxito con toda una ola de memes.

"Gran idea de publicidad"

Desde memes deportivos colocando a las estrellas del K-Pop en diferentes escenarios, usar la letra de la canción para completar frases, hasta congelar las expresiones de Rosé, Jisoo, Jennie y Lisa del video musical oficial.

"BLACKPINK en diferentes escenarios"

La YouTuber Ky27 se hizo viral por su parodia al video coreografía de “How you like that” y cumplió su sueño de bailar junto a las talentosas chicas del K-Pop. Los memes de BLACKPINK se hicieron notar en 2021 y ahora queda esperar otro comeback musical para el nacimiento de más imágenes divertidas.

