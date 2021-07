Mejores dramas coreanos del actor Ji Soo que debes ver

Kim Ji Soo es un famoso actor surcoreano y desde marzo de 2021 fue víctima de publicaciones falsas donde se le acusó de "acoso escolar y agresión sexual". Recientemente, se anunció que las acusaciones en su contra eran falsas y sus fanáticos están a la espera de mejores noticias.

En La Verdad Noticias te ayudamos a conocer los mejores trabajos del actor Ji Soo. Estos son sus K-Dramas o doramas donde interpretó a personajes memorables como Kim Soo-cheol de Doctor Crush, el príncipe Wang Jung de Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo y más.

Debido a la controversia en la que se veía envuelto, Ji Soo fue reemplazado por el actor Na Jong-chan en el K-Drama de 2021, River Where the Moon Rises. Sus fanáticos esperan verlo de regreso en la pantalla chica y aquí te compartimos sus mejores dramas coreanos que puedes ver en plataformas como Viki o Netflix.

Mejores doramas o K-Dramas del actor Ji Soo

Na Jong-chan reemplaza a Ji Soo en River Where the Moon Rises

Ji Soo (actor que no debes confundir con la miembro de BLACKPINK Jisoo) se dio a conocer en la obra de 2009 “Bom Sam Wasn't There”. Es mejor conocido por interpretar a personajes secundarios y su protagónico en el original de Netflix, Because It's My First Love. A continuación, te dejamos una lista con sus mejores K-Dramas:

River Where the Moon Rises (KBS2, 2021) Como On-dal hasta el episodio 9

Amanza (Kakao TV, 2020) Como Park Dong-myung

When I Was Most Beautiful (MBC, 2020) Como Seo-hwan

Because It's My First Love (Netflix, 2019) Como Yoon Tae-oh

Bad Guys: City of Evil 2 (OCN, 2017-2018) Como Han Kang-joo

Strong Woman Do Bong Soon (jTBC, 2017) Como el detective In Gook-du

FantastiC (jTBC, 2016) Como Kim Sang-wook

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (SBS, 2016) Como el príncipe Wang Jung

Doctor Crush (SBS, 2016) Como Kim Soo-cheol

Cheer Up! (KBS2, 2015) Como Seo Ha-joon

Angry Mom (MBC, 2015) Como Go Bok-dong

¿Cuántos años tiene Ji Soo actor?

Foto: KeyEast, Kim Ji Soo

El modelo y actor Ji Soo actor tiene 28 años de edad y mide 185 cm de altura. Nació un 30 de marzo de 1993 en Seúl, Corea del Sur y debutó en el mundo del espectáculo a la edad de 16 años. Fue parte de la agencia KeyEast hasta 2021 y también se le conoce como Ji-su, Gim Ji-su o Kim Ji-soo.

