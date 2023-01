Mejores doramas románticos para ver de IU y Lee Jong Suk, la pareja del año

Cada año nuevo, el medio coreano Dispatch revela la pareja de celebridades oculta. En 2023, se informó que IU y Lee Jong Suk son novios desde hace un tiempo. Ambos son reconocidos idols y actores en Corea del Sur.

Aunque IU tiene más trayectoria como cantante y Jong Suk como un galán de doramas coreanos, los dos han protagonizado series románticas en varias ocasiones. Hoy, La Verdad Noticias te comparte las que son conocidas como las mejores.

Mejores doramas de IU y Lee Jong Suk

While you were sleeping (Mientras dormías)

32 episodios disponibles para ver en Viki.

Un K-Drama sobre una mujer joven (Suzy) con sueños de malas premoniciones conoce a dos personas (Lee Jong-suk y Jung Hae In) que de repente desarrollan la misma habilidad.

Hotel de Luna

16 episodios disponibles para ver en Viki y Netflix.

Una serie sobre una chica (IU) que es condenada a trabajar en un hotel embrujado, porque en su pasado cometió un gran pecado. En ese hotel se hospedan seres del más allá, pero las cosas cambian con la llegada de un nuevo empleado (Yeo Jin Goo).

Romance is a Bonus Book (El amor es un capítulo a parte)

16 episodios disponibles para ver en Netflix.

Un escritor talentoso, y el editor general más joven de la historia de la editorial donde trabaja (Lee Jong Suk), se embrolla con una redactora creativa (Lee Na-young) desesperada por trabajar.

¿Quién es la chica ideal de Lee Jong Suk?

IU y Lee Jong Suk son pareja

Lee Jong Suk piensa que su chica ideal sería una persona sabia y de mente fuerte, alguien a quien él respete y admire, pero además le gustaría que fuera una mujer adorable. Ahora sabemos que se refería a la cantante IU, su actual pareja.

Por otra parte, Lee Jong-suk finalizó su servicio militar en enero de 2021 y luego grabó la película “Decibel” junto a Cha Eun Woo de ASTRO. No fue hasta que dio un discurso en una entrega de premios, que se sospechó estaba en una relación. Si quieres conocer más de la pareja del Año Nuevo 2023, no dudes checar sus doramas más recomendados.

