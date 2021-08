Mark Tuan de Got7 asiste al estreno de Shang Chi de Marvel

Al momento de escribir este artículo, la última película de Marvel, Shang Chi, comenzó a tener su estreno en la alfombra roja de los Estados Unidos el 16 de agosto en Los Ángeles, California, y el evento se llenó de personajes destacados como un famoso cantante de K-Pop.

Entre las estrellas estaban Simu Liu, Awkwafina y otros actores del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero más allá de los actores, otras celebridades notables se abrieron paso en la alfombra roja.

De regreso al grupo de K-Pop GOT7, su fandom Ahgases y los internautas, pensaron que ver al cantante MarK Tuan en el estreno fue simplemente increíble. El idol estadounidense-taiwanés lució un traje azul claro de Stella McCartney y simplemente se robó el espectáculo.

Mark Tuan de GOT7 en premiere de Shang Chi

En su cuenta de Instagram, Mark Tuan compartió su visita a la alfombra roja de la película Shang Chi. La Verdad Noticias te comparte que la publicación ya superó el millón 400 mil me gusta durante la tarde del 18 de agosto y recibió miles de elogios en la sección de comentarios.

Foto: Rich Fury / Getty Images "Mark Tuan en premiere de Shang Chi"

Un puñado de Ahgases afortunados tuvieron la oportunidad de conocer a Mark Tuan e incluso se tomaron un par de fotografías con la estrella del K-Pop. El propio padre de Mark Tuan, Raymond Tuan, continuó exaltando a su hijo, y señaló: "Mark en Marvel Shang Chi World Premiere" como título en su publicación de Twitter.

"Kevin Woo y Mark Tuan en la premiere de Shang Chi"

En particular, Mark Tuan no fue la única estrella de K-Pop en el estreno de "Shang Chi y la leyenda de los diez anillos". Kevin Woo, un ex miembro de U-Kis , también estuvo en el estreno de la alfombra roja.

Después de su aparición, Mark Tuan pasó a ser tendencia mundial en Twitter. Tanto "#ShangChiRedCarpet_MarkTuan" como "HE LOOKS SO GOOD" comenzaron a ser tendencia como resultado de la aparición de Mark en el estreno.

¿Dónde ver Shang Chi?

Podrás ver la película Shang Chi de Marvel el próximo 2 de septiembre de 2021 en cines (México). Su estrenó también llegará a la plataforma de Disney Plus el lunes 18 de octubre, tras pasar 45 días en la pantalla grande.

Mark Tuan de GOT7 realmente tuvo un impacto en el estreno en la alfombra roja y los fanáticos esperan ver más estrellas del K-Pop en el futuro. Después de todo, informes señalan que el actor surocreano Park Seo Joon se une oficialmente a Capitana Marvel 2.

