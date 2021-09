Maestro se oponía a que Jimin se convirtiera en idol de K-pop. Entérate por qué

Jimin de BTS, una de las estrellas más populares del K-Pop actualmente, no recibió el apoyo que esperaba de uno de sus maestros de la Escuela de Arte de Busan, ya que el profesor conocido como Sr. Lee, se oponía a que el surcoreano audicionara para convertirse en un idol, pero lo hacía porque sabía que conseguir éxito no es nada fácil.

Durante una entrevista en 2019 con el portal Korea Now, el Sr. Lee confesó que al principio le recomendó a Park Ji-min no audicionar para Big Hit Entertainment, ahora conocido como HYBE: "Para ser honesto, me opuse al principio porque ese trabajo, siendo un ídolo, es fácil de soñar, pero definitivamente no es fácil tener éxito".

"Así que cuando me dijo que iba a hacer una audición para el productor Bang Si Hyuk, Le dije a Jimin que esta es su última oportunidad. Después de esta audición, le dije que tienes que elegir tu camino para convertirte en un idol o un bailarín moderno. Pero ese día, pasó la audición", recordó el maestro sobre Jimin, que es el miembro de K-Pop más valioso.

Jimin le demostró a su maestro que tenía potencial

El artista logró convertirse en un idol, cumpliendo uno de sus grandes sueños/Foto: NME

Cuando Jimin fue seleccionado por la compañía de entretenimiento, demostró al Sr. Lee que sí tenía potencial para ser una estrella. Además de su audición, el maestro también reveló que Jimin actuó en su boda.

“Cuando estaba en décimo grado, él y sus compañeros hicieron una celebración sorpresa en mi boda. Todavía recuerdo a Jimin cantando y bailando al mismo tiempo con un micrófono en la mano, pero ni siquiera se cansó”, recordó el profesor.

“La gente me dijo que se sentían como si no estuvieran en una boda, sino en un espectáculo musical", reveló. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, han pasado más de ocho años desde el debut de Jimin en BTS, y se ha destacado no sólo por su impresionante manera de bailar sino también por su canto.

¿Qué estudió Jimin?

Jiminnie y V estudiaron la misma carrera y se graduaron con honores/Foto: La República

Jimin, al igual que Kim Taehyung, mejor conocido como V dentro de BTS, concluyeron sus estudios en agosto del 2020 de la carrera especializada en Medios Publicitarios. Incluso, ambos fueron reconocidos con el galardón especial de la ceremonia conocido como "Premio Presidencial".

Aunque el cantante Jimin y sus compañeros, RM, Jin, Suga, J-Hope, V y Jungkook, se encuentran entre los ídolos de K-pop más populares del momento, el estudio siempre ha sido algo muy importante para ellos.

