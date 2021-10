El fenómeno del K-Pop, MONSTA X ha anunciado el lanzamiento de un nuevo mini-álbum, titulado 'No Limit', que llegará el próximo mes.

El anuncio sigue a la agencia Starship Entertainment del grupo de seis miembros confirmando que tenían como objetivo lanzar un nuevo proyecto a "finales de noviembre" .

Hoy temprano (24 de octubre), MONSTA X compartió los primeros detalles sobre el nuevo disco que se compartieron en las redes sociales. Un póster teaser confirmó el formato y el título del lanzamiento, así como la fecha en que aterrizaría.

¿Cuándo se lanzará el nuevo álbum de MONSTA X?

De acuerdo con el cartel, 'No Limit' se lanzará el 19 de noviembre a las 2 p.m. KST (5 a.m. GMT). La Verdad Noticias informa que, el anuncio se produce días después de que MONSTA X compartiera que lanzarán su segundo álbum en inglés a finales de este año. 'The Dreaming' contará con el reciente sencillo 'One Day' y se lanzará el 10 de diciembre.

La lista de canciones de 'The Dreaming' es la siguiente:

'Un día'

'Tu problema'

'Atado a tu cuerpo'

'Susurros en la oscuridad'

'Cúlpame'

'Secretos'

'Acerca de anoche'

'Mejor'

'Vuela tu mente'

'El sueño'

¿Habrá gira de MONSTA X tras lanzamiento del disco?

MONSTA X anuncia nuevo "mini álbum": No Limit.

MONSTA X también realizará una serie de fechas en los Estados Unidos alrededor del lanzamiento del álbum como parte del Jingle Ball anual de iHeartRadio. El grupo aparecerá en Filadelfia, Washington DC, Atlanta y Miami.

Hablando con el medio NME sobre el lanzamiento de 'One Day' en septiembre, el cantante Minhyuk dijo que le había resultado "más fácil grabar" el sencillo en comparación con el primer álbum en inglés de la banda, 'All About Luv', que se lanzó en 2020.

El rapero IM agregó: “Prestamos atención a la pronunciación, para que la entrega sea muy clara. Y creo que nuestras vocalizaciones cambian [dependiendo del] idioma en el que cantamos".

