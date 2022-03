Luna hará su debut en Broadway en el musical 'KPOP'

El K-Pop está a punto de apoderarse de Great White Way. El miércoles (30 de marzo), los productores anunciaron que el musical KPOP hará su gran estreno en Broadway con Luna de f(x) en el papel protagónico.

“Cualquiera que haya seguido mi carrera sabe que el teatro musical siempre ha sido una de mis principales pasiones”, dijo la integrante del grupo femenino f(x) mientras anunciaba la noticia en el Centro Cultural Coreano en la ciudad de Nueva York.

Luna protagonizará KPOP The Musical on Broadway

“Broadway representa el pináculo de los logros en mi profesión, por lo que poder llevar mi cultura a los fanáticos que acuden aquí de todo el mundo para ver un espectáculo de Broadway es el honor de mi vida.

Luna interpretará a MwE, un papel originado por Emily en Ashley Park de París durante la producción Off-Broadway del musical en 2017. El espectáculo está programado para estrenarse en Circle in the Square Theatre el 20 de noviembre, con vistas previas a partir del 13 de octubre.

KPOP fue escrito por Jason Kim con música y letras del equipo de Helen Park y Max Vernon. El equipo creativo de la carrera Off-Broadway también regresará, con el director Teddy Bergman y la coreógrafa Jennifer Weber ayudando al espectáculo de alto octanaje a dar el salto a Broadway.

Si bien f(x) no ha obsequiado a los fanáticos con música nueva desde 2016, Luna ha lanzado constantemente una serie de sencillos a raíz de su EP debut en solitario de 2016, Free Somebody, que incluye "Even So" de 2019, "It Hurts and Hurts" de 2020 y “Madonna” de 2021.

En 2020, también encabezó el festival virtual asiático-estadounidense más grande del mundo, organizado por Joy Ruckus Club de Kublai Kwon, junto con Eric Nam , Kevin Woo, Kid Trunks y más.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó anteriormente que TWICE anuncia concierto de K-Pop en los Estados Unidos. Mira el anuncio de KPOP The Musical on Broadway con Luna aquí.

