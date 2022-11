¿Luhan de EXO se casó con su novia Guan Xiao-tong?

El padre de la novia de Luhan, negó todas las especulaciones sobre el matrimonio del ex miembro de EXO. Recientemente, se dijo que Luhan y su novia Guan Xiao-tong registraron su matrimonio y vivían juntos en Beijing.

Según varios medios chinos, la propuesta de Luhan valía casi 19.500 millones de wones (unos 18.839.300 dólares) y que, debido a la pandemia, la pareja había decidido posponer su boda para el próximo año.

El padre de Guan Xiao Tong, el actor Guan Shaozeng silenció los rumores. Según lo citado por Soompi, dijo a los medios de comunicación chinos: “Estas son noticias falsas que no tienen sentido”.

Luhan de EXO y su novia Guan Xiao-tong

Continuó: “Si se van a casar, se lo revelaremos a todos”, y agregó que su familia estaría feliz de compartir las buenas noticias si fueran ciertas. También descartó las especulaciones sobre los costos de la propuesta y dijo que no pediría una cantidad tan extravagante para el matrimonio de su hija.

En 2017, Luhan de EXO anunció en Weibo que estaba en una relación con la actriz china Guan Xiao Tong. La pareja se había enamorado mientras filmaban su drama deportivo Sweet Combat y han estado en una relación por más de 5 años.

Luhan había sido miembro del grupo de K-Pop EXO antes de dejar el grupo en 2014 y seguir su propia carrera en solitario. En 2015, lanzó su álbum Reloaded y protagonizó varios éxitos de taquilla, incluidos 20 Once Again, The Witness, Time Raiders y la serie de televisión Fighter of the Destiny.

Debido a su sólida base de fans, a menudo se le ha apodado como la "contraparte china" de Justin Bieber y ha llegado a las listas Billboard Hot 100 varias veces. Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre el debut en solitario de Xiumin de EXO.

