Louis Vuitton decide vestir a Jimin y las ventas suben en Corea

Luego de que la banda de K-pop BTS anunció su aparición en el programa de variedades de Corea del Sur You Quiz on the Block uno de los más vistos a nivel nacional, se proyectó un breve tráiler de 37 segundos que hizo que los fanáticos buscaran desesperadamente el estilo Louis Vuitton de Jimin, la marca no se había equivocado en el marketing utilizado.

La empresa Louis Vuitton estaba completamente equipado con los diseños de Virgil Abloh para los Grammys 2021, y es una etiqueta de referencia para muchos de los miembros del equipo. Jimin uno de los personajes más populares del momento fue el punto de referencia para dar a conocer sus nuevas prendas.

Utilizan la imagen de Jimin y es un éxito

Jimin utilizó una combinación decididamente casual de Louis Vuitton: la sudadera con cuello redondo Inside Out en negro, que se vende por $800 y presenta una pequeña etiqueta con el logo bordado en la parte posterior, y el collar LV Friends Pendant, que cuesta $810 . En Corea, ambos se agotaron de inmediato con el efecto BTS.

No es la primera vez que Jimin, conocido como un ícono de estilo, ha provocado una sensación de compras con uno de sus looks, pero esta instancia es particularmente notable ya que el cuello redondo Louis Vuitton en sí es bastante simple en estilo, y hay muchos similares.

Si bien los dos productos básicos LV de Jimin todavía están disponibles en los EE. UU., En caso de que esté comprando con un presupuesto limitado, encontramos artículos similares para que pueda recrear el momento a un precio más accesible, lo que si es un hecho es que varias usuarios en redes sociales la marca subió de seguidores, por el hecho de que la marca habia optado al cantante de BTS.

