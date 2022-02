Los mejores momentos en el programa BTS In The Soop 2

Los mejores momentos en el programa BTS In The Soop

BTS se adueñó de 'The Soop' y le dieron a sus fans hermosos momentos que nunca olvidarán.

BTS In The Soop es un reality de 8 episodios en los cuales pudimos ver a los integrantes de Bangtan Sonyeondan tomándose un merecido descanso de sus apretadas agencias, solo para tener unas buenas vacaciones en un hermoso bosque.

La primera temporada de BTS In The Soop fue todo un éxito, el programa más visto de Weverse que también se televisó y es por esto que BigHit organizó una segunda entrega para tener más aventuras de los Bangtan Boys de vacaciones. En la primera entrega de este reality show, la banda aprovechó para revelar que se encontraba trabajando en su próximo álbum.

BTS In The Soop 2

'The Soop' fue tomado por segunda vez por BTS para darle mucho más contenido a ARMY.

En esta nueva entrega tuvimos nuevas historias que el fandom pudo disfrutar, viendo la convivencia y diversas actividades de los idols mientras no estaban trabajando; aunque después nos dimos cuenta de que sí lo estaban haciendo.

Por ello en La Verdad Noticias, te compartiremos algunos momentos de BTS In The Soop 2 que nunca olvidaremos, mientras esperamos por una tercera temporada que nos encantaría ver

7 momentos destacados de BTS In The Soop 2 que jamás olvidaremos

Paseo de Junkook y Taehyung

ARMY nunca podrá olvidar el lindo paseo que dieron Junkook y Taehyung en cuatrimoto, ambos se divirtieron con su pequeño vehículo mientras admiraban el paisaje que los rodeaba.

Junkook y Bam

En BTS In The Soop 2, conocimos a Bam, una nueva mascota de Jungkook que el Golden Maknae de BTS estuvo cuidando durante los episodios del programa; ARMY se enamoró por completo de este perrito que acompañó al idol.

Jin dibujante

El paisaje de 'The Soop' inspiró a Jin para convertirse en dibujante y pronto empezó a crear arte en su canvas, así es como lo vimos concentrado en su pintura.

RM y Jimin ejercitándose

Estar de vacaciones, no significaba que los integrantes de BTS no siguieran cuidando de su cuerpo y pudimos ver a RM y Jimin realizando sus rutinas de ejercicio.

Suga haciendo aperitivos para los demás

Suga realmente se preocupó por sus miembros durante BTS In The Soop 2 y les hizo unos deliciosos aperitivos para que todos pudieran comerlo.

J-hope estudiando Inglés

Para J-Hope no solo fue tiempo de descanso, sino también de aprendizaje y se puso a estudiar inglés durante su estadía en In The Soop, inspirando a ARMY para siempre seguir adquiriendo muchos conocimientos.

Jimin tocando la guitarra

Jimin nos mostró más de sus talentos en In The Soop y conquistó a ARMY una vez más con su guitarra, el idol interpretó "Love Yourself" en una linda versión acústica.

