Los mejores momentos de Jimin de BTS en Butter

El video musical Butter llegó a más de 87 millones de reproducciones en YouTube. ARMY tiene la meta de superar las 105 millones de visitas en menos de 24 horas y están cerca de conseguirlo. Mientras tanto, muchos fanáticos no pueden evitar recordar los mejores momentos de Jimin de BTS en el nuevo MV.

Park Jimin es un bailarín y cantante de K-Pop talentoso. Además, es considerado el rey de la dualidad por muchas razones. Jimin puede lucir super elegante y en cuestión de segundos se transforma en un galán de look casual que derrite corazones como la mantequilla.

El video musical Butter tiene una duración de 3 minutos y una de las escenas favoritas de ARMY es sin duda ver a los chicos de Bangtan en el elevador. Los trajes que lucen son coloridos y esto se aplica también a su cabello. Aquí, Mochi de BTS presume un estilo hiper sensual.

Mira a Jimin de BTS en Butter

El usuario de Twitter @Kimmily__ nos compartió una fabulosa edición de Jimin en Butter. A la izquierda vemos a Little Prince con el cabello para atrás, sus lentes de sol y su traje gris que destacó su figura al máximo. A la derecha, tenemos todo lo opuesto con un Jimin casual con el cabello en el rostro y ropa deportiva que lo hizo ver muy tierno.

Primer look de Jimin en Butter

Look deportivo de Jimin en Butter

De traje blanco, Jimin es otra persona

ARMY recordará las fotos y video teaser de los chicos de Bangtan en la página oficial. La Verdad Noticias ya te compartió todos los cambios de look que ha tenido desde su debut en BTS y viendo cuánto ha crecido Jimin desde 2013 hasta 2021, no cabe duda que es sumamente apuesto en todas sus versiones. A continuación, más looks de Mochi.

Jimin luciendo sus pasos en el elevador

Traje negro y amarillo en el escenario al final

Jimin como "Y" de ARMY en el MV Butter

¿Qué estudió Park Jimin?

Antes de convertirse en aprendiz, Jimin de BTS estudió danza contemporánea en Busan High School of Arts y fue un estudiante destacado en el departamento de danza moderna. Después de que un maestro le sugirió que hiciera una audición con una compañía de entretenimiento, lo llevó a Big Hit Entertainment y el resto es historia con ARMY.

