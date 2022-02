Los mejores dramas coreanos para reír y llorar en el Día de San Valentín

Es el Día de San Valentín y para aquellos de nosotros que nos montamos en la ola Hallyu, sabemos dónde está nuestro interés: sentarnos en el sofá y consumir dramas coreanos que han establecido la reputación de tocar las fibras del corazón.

¿Confesiones bajo la lluvia? ¿Compartir un tazón de Ramen caliente? Aquí está nuestra selección de dramas coreanos que podrías ver en el Día de San Valentín, que va desde dramas coreanos románticos populares hasta películas y doramas románticos severamente subestimados que merecen más amor.

De igual forma, La Verdad Noticias recuerda que Netflix lanzará más de 20 K-Dramas y películas coreanas originales en 2022. A continuación, nuestra lista de recomendaciones de dramas coreanos para ver este 14 de febrero, mes del amor y la amistad.

¿Cuáles son los mejores doramas coreanos románticos?

El hada de las pesas (Weightlifting Fairy Kim Bok-joo)

No puedes equivocarte con una pareja como Nam Joo-hyuk, que tiene la inocencia perfecta del chico de al lado, y Lee Sung-Kyung. El nombre en sí te atrae y está inspirado en la vida de la medallista de oro olímpica Jang Mi-ran.

Una campeona de levantamiento de pesas está enamorada del hermano mayor de su amiga, solo para darse cuenta del viejo tropo "lo que está buscando está justo frente a ella". Repleto de ternura y como uno de los mejores dramas coreanos que tienes que ver, es emocionante, divertido y tampoco se aventura en el territorio excesivamente blando.

Mejores dramas coreanos románticos: "Descendants of the Sun"

Descendientes del sol (Descendants of the Sun)

Este es probablemente el rito de iniciación que sigues cuando empiezas a ver dramas coreanos. El espectáculo, protagonizado por la pareja 'Song-song', Soong Joong-ki y Song Hye-kyo, presenta la desgarradora historia de un soldado y un cirujano, y cómo luchan para superar los obstáculos para permanecer juntos.

La química entre los protagonistas también se tradujo en su emparejamiento fuera de la pantalla. Desafortunadamente, el matrimonio no duró. Sin embargo, este programa sigue siendo uno de los favoritos entre los fanáticos. Puedes ver Descendientes del sol (Descendants of the Sun) en Netflix.

The Legend Of The Blue Sea

Disfruta de esta fantástica historia de amor, protagonizada por Lee Min-ho, como un estafador y Jun Ji-hyun, una sirena. La historia está inspirada en cuentos históricos coreanos sobre un pescador que captura y libera a una sirena.

Como uno de los populares dramas coreanos románticos, nos narra la historia de una sirena y cómo viaja a través del océano para encontrar el amor de su vida. Está en Netflix. Anteriormente, informamos que Pachinko, el drama coreano revela fecha de estreno en Apple TV.

Mejores dramas coreanos románticos: "Touch Your Heart"

Un lugar en tu corazón (Touch Your Heart)

Lee Dong Wook y Yoon In-na no tuvieron su final feliz en Guardian: The Great And Lonely God, pero tuvieron una segunda oportunidad en Touch Your Heart. La historia es cálida y sana y sigue a un abogado severo, que se enamora de una actriz, que ha caído en desgracia.

También es el tipo correcto de queso, por lo que aquellos que no quieren demasiada papilla pueden disfrutar de este. Como uno de los dramas coreanos más románticos, te recordamos que puedes ver Un lugar en tu corazón en Netflix.

El rey: Eterno monarca (The King: Eternal Monarch)

Volvamos a Lee Min Ho otra vez, pero este es realmente su romance más apasionante. Mira a Lee Min-ho atravesar diferentes mundos solo para reunirse con el amor de su vida, Kim Go-eun. El hombre literalmente abre todas las puertas del universo para llegar a ella, si esa no es una elección perfecta para el Día de San Valentín, entonces ¿Qué es? ¡Atrápalo en Netflix!

Mejores películas románticas coreanas

Mi chica descarada (My Sassy Girl)

Demasiado esfuerzo para ver dramas coreanos, entonces prueba las películas también. My Sassy Girl es una de las comedias más taquilleras de Corea del Sur y narra la relación entre Gyeon-woo y una chica sin nombre.

Él la conoce cuando la rescata de caerse de una plataforma de tren y se enamoran, pero lamentablemente se separan. Sin embargo, se escriben cartas y las pegan en una cápsula del tiempo, que se leerán años después. Una película dulce y encantadora. Míralo en Amazon Prime.

La frecuencia del amor (Tune In For Love)

Haz lo que dice el título. El siempre estudioso Jung Hae-in y Kim Go-eun de Goblin juegan a ser amantes, y la película explora su historia a lo largo de una década. Se conocen cuando eran adolescentes y pronto toman diferentes caminos en la vida, solo para volver a estar juntos, excepto que esta vez, con un secreto que podría terminar con su relación. Míra La frecuencia del amor en Netflix.

Hechizado (Spellbound)

Un mago se enamora de una chica que tiene la habilidad de ver fantasmas desde que sobrevivió a un accidente en la escuela secundaria. Para agregar a las complicaciones, su mejor amiga que murió en el accidente la persigue, lo que la lleva a aislarse de las personas. Se desarrolla una historia de amor, con extraños giros en el camino. Un reloj divertido y agradable.

Mejores dramas coreanos románticos: "Always"

Siempre (Always)

Chul-min es boxeador y también trabaja como asistente de estacionamiento cuando una mujer con discapacidad visual, Jung-hwa, entra en su cabina de peaje para ver la televisión. Su espíritu efervescente lo encanta y se enamoran, pero su felicidad es breve. La película es una aventura intensa pero dulce que sigue a la pareja mientras se enamoran mientras luchan contra sus propios desafíos en la vida. La pareja principal es interpretada por So Ji-sub y Han Hyo-joo.

Snow Is The Sea

Si siente que necesita derramar algunas lágrimas en el Día de San Valentín, dele una mirada a esta película. Recuerda mucho a A Walk To Remember y se centra en una niña que tiene una enfermedad de la sangre.

Ella se enamora de un hombre que trabaja en un acuario y él le propone matrimonio, sin saber su estado de salud. Una historia de desamor, pero puro amor: un reloj perfecto para aquellos que quieren llorar con un helado en el Día de San Valentín. ¡Míralo en Amazon Prime! ¿Cuál de todos estos dramas coreanos verás este 14 de febrero?

