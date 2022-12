Los mejores doramas japoneses

Los doramas japoneses compiten fuertemente con los K-Dramas y C-Dramas, puesto que su aporte al mundo del entretenimiento está fuertemente ligado al mundo del manga y anime. No por nada, millones de fanáticos quedaron cautivados con sus historias y personajes.

Japón explora géneros como la comedia, el drama, la intriga policiaca, el romance, la magia y la fantasía. Por lo tanto, encontrarás una gran variedad de doramas para ver en plataformas de streaming como Netflix y VIKI.

Anteriormente, La Verdad Noticias exploró algunos de los mejores doramas BL coreanos, japoneses y más. En esta ocasión, decidimos expandir la lista de series Boys Love provenientes de la Tierra del Sol Naciente, junto con los títulos que puedes ver desde Netflix.

Doramas japoneses BL

Imagen: Eternal Yesterday

1 - Eternal Yesterday

Cada aspecto de Eternal Yesterday es magistral, desde el romance sensible hasta la actuación emotiva. La historia bellamente conmovedora utiliza una forma creativa de expresar mensajes profundos sobre el dolor.

Imagen: The Cornered Mouse Dreams Of Cheese

2 - The Cornered Mouse Dreams Of Cheese

Esta historia de amor poco convencional está respaldada por momentos apasionantes, emociones delicadas e interpretaciones poderosas. Es uno de los romances BL favoritos del público.

Imagen: Cherry Magic

3 - Cherry Magic

Con una pareja carismática, sonreirás de episodio en episodio a medida que se desarrolla su romance de cuento de hadas. Este divertido drama BL está impulsado por el encanto, el humor, la positividad y mucha imaginación maravillosa.

Imagen: Mood Indigo

4 - Mood Indigo

Es la precuela de The Novelist y tiene lugar años antes que su predecesor. Explora temas sexuales de una manera inteligente y provocativa, empujando los límites más que la serie BL promedio.

5 - What Did You Eat Yesterday?

Uno de los mejores dramas BL de la vida en el género. La historia tiene mucho encanto, comedia y mensajes conmovedores que te harán apreciar a tus seres queridos. El humor es hilarante, interpretado brillantemente por dos actores veteranos. Cada episodio es entretenido, entrañable y emocionalmente profundo.

Doramas japoneses en Netflix

First Love Good Morning Call Erased Itazura na Kiss Samurái Gourmet Minami-kun no Koibito FINAL FANTASY XIV Dad of Light Million Yen Women Midnight Diner: Tokyo Stories Switched Hibana: Spark Kakegurui Atelier Re:Mind Mob psycho 100 Rurouni Kenshin

¿Qué piensas de todos estos doramas japoneses disponibles en Netflix? Recuerda que en nuestra sección de Korea podrás encontrar más recomendaciones de doramas coreanos, K-Pop y más.

