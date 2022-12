Los mejores doramas BL coreanos, tailandeses, japoneses y más

Al igual que el Yaoi en las series animadas japonesas, los doramas BL han ganado mucha popularidad a nivel mundial. Actualmente, vemos muchas adaptaciones BL en anime, donghua, manga y series live-action.

Debes saber que el mayor exponente de dramas BL es Tailandia, pero otros países como Corea del Sur, Japón, y China no se quedan atrás. Prácticamente, podemos decir que el continente asiático es uno de los reyes del contenido LGBT.

La Verdad Noticias informó antes una lista de las mejores películas LGBT coreanas. A continuación, te compartimos una recomendación de los mejores doramas Boys' Love coreanos, tailandeses, japoneses y más.

¿Qué es el BL en los dramas?

Todo sobre los doramas BL (Boys Love)

Los dramas BL son series asiáticas que se producen en países como Corea del Sur, China, Tailandia o Japón. “BL” es la abreviación de Boys' Love (amor de chicos), las series están preparadas para competir con las telenovelas románticas por la audiencia en Asia y más allá.

Doramas BL recomendados

Imagen: Bad Buddy

Bad Buddy (Tailandia)

Excelente de principio a fin, Bad Buddy es una obra maestra de BL. La trama épica, el romance candente y los actores carismáticos se unen en perfecta sincronía. Esta divertida comedia romántica es emocionante, reflexiva y súper sexy.

Imagen: Semantic Error

Semantic Error (Corea del Sur)

Muchos fanáticos de BL adorarán Semantic Error, un drama nítido y elegante que sabe cómo contar una historia atractiva. La dinámica de la relación volátil está llena de adrenalina, impulsada por protagonistas atrevidos, intercambios ágiles y química candente.

Your Name Engraved Herein (Taiwan)

Hay una historia de amor épica y conmovedora en Your Name Engraved Herein, respaldada por una actuación sólida y una producción estelar. Esta película es un romance LGBT bellamente contado que resonará con muchos espectadores. Es posible que tengas que ver la película con atención para apreciar todas las sutilezas de su narración matizada.

Imagen: Eternal Yesterday

Eternal Yesterday (Japón)

Cada aspecto de Eternal Yesterday es magistral, desde el romance sensible hasta la actuación emotiva. La historia bellamente conmovedora utiliza una forma creativa de expresar mensajes profundos sobre el dolor.

Imagen: The Untamed

The Untamed (China)

Una adaptación de la popular novela danmei Mo Dao Zu Shi. Aunque la censura China intenta cambiar la naturaleza BL de la historia, esta serie se basa en la historia de dos almas gemelas que incluso superaron el dolor de la muerte.

