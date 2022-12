Los actores coreanos que se volvieron famosos en todo el mundo este 2022

Este 2022 se vio a varios K-Drama que resultaron bastante exitosos mundialmente, muchas de estas producciones también destacaron en algunas de las plataformas de streaming que tenemos disponibles en México.

Gracias a esto, es que también estos actores corenos de doramas lograron conquistar a muchas fanáticas con sus increíbles papeles.

Aunque quizá ya eran famosos en Corea del Sur, con su participación en estos K-Drama es que lograron incrementar su fama a nivel mundial.

Son Suk Ku

Su papel fue como el Sr. Gu en el dorama llamado “My Liberation Notes”. Su papel fue bastante complejo, pues era un gángster alcoholico muy rudo que logra cambiar al encontrar el amor.

Kang Tae-Oh

El guapo actor Kang Tae-Oh logró la fama mundial gracias a su papel como Lee Jun Ho en “Extraordinary Attorney Woo” de Netflix. Las fans quedaron enamoradas de él, sin embargo, han quedado devastadas, pues estará fuera de las pantallas por un tiempo debido a que acaba de ingresar a su servicio militar.

Choi Woo Shik

Este actor coreano saltó a la fama en “Our Beloved Summer” (2021-2022) y se destacó por su papel, ya que demostró su lado más romántico que conquistó muchos corazones a través de la pantalla.

Asimismo, actuó en "Parásitos" de 2019, del famoso director coreano Bong Joon-ho y recibió el Premio Óscar a mejor película. También, fue uno de los personajes en "Estación Zombie" o "Train to Busan" de 2016 que fue muy sonada en todo el mundo.

Lomon o Park Solomon

Lomon saltó a la fama por una serie de zombies llamada “All of Us Are Dead” de Netflix en donde se destacó por su papel como Lee Soo-hyuk, que perteneció a una banda de delincuentes por lo que sabe cómo hacer frente a los enemigos.

