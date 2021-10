Los accesorios de BTS se roban el espectáculo Permission To Dance On Stage

Es hora de que los ARMY bailen virtualmente con BTS. El pasado 24 de octubre, el galardonado grupo de K-Pop realizó un concierto en vivo para los fanáticos. Como resultado, algunos asistentes recurrieron a las redes sociales, compartiendo su amor por ciertos momentos de la moda y accesorios sorprendentes.

La Verdad Noticias te comparte algunos detalles importantes de lo que los ARMY estaban hablando en las redes sociales, con respecto a ver el concierto virtual. Te recordamos que el grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan realizará una retransmisión el 31 de octubre, para aquellos fanáticos con boleto especial.

Canciones en Permission To Dance On Stage

Foto: Bangtan Sonyeondan en Permission To Dance On Stage

La lista de canciones de este concierto incluyó éxitos como Boy With Luv y, por supuesto, Permission to Dance. El grupo de K-Pop también incluyó canciones favoritas de los fanáticos como "Save Me", "I Need U" y "Spring Day". Algunos ARMY también notaron que Bangtan Boys no interpretó canciones en solitario o de subunidades. Sin embargo, los siete miembros tuvieron la oportunidad de brillar.

Aunque esta banda de chicos estaba socialmente distante de los asistentes, este concierto fue una experiencia disponible para los ARMY de todo el mundo. Incluso las publicaciones de Instagram oficiales de BTS, o no oficiales sobre este evento, obtuvieron millones de me gusta de los fanáticos.

Jungkook fue tendencia por el concierto virtual

Look de Jungkook que cautivó mucho a ARMY en el concierto

Jungkook de BTS lució varios atuendos y accesorios llamativos. No es de extrañar que el top corto de Jungkook y su piercing en el labio (que puede ser falso o no) también provocaron una conversación entre los ARMY.

El piercing de la ceja, que se confirma como real, también reapareció. Después de que el ídolo debutara con su nuevo cabello durante la prueba de sonido, Golden Maknae se convirtió en el tema de mayor tendencia de Twitter en todo el mundo.

Varios conjuntos llamaron la atención de los fanáticos. Jimin "mostró sus brazos con una blusa sin mangas", completamente blanca. Aunque Kim Taehyung (V) "no pudo realizar la coreografía debido a una lesión", las gafas de sol que usaba el vocalista provocaron conversaciones entre los fanáticos.

Jin de BTS lució una cinta para el cabello

Jin comentó: "Nos vemos la próxima vez".

Kim Seok-jin (Jin) puede ser el miembro más grande de Bangtan Sonyeondan, pero todavía es joven de corazón. Ese espíritu infantil brilló durante su concierto de "Permission To Dance On Stage" cuando el ídolo se ató una cinta verde en el cabello, manteniéndola en una parte del evento virtual.

"Cumplir treinta, duele aquí y allá, y realmente quiero realizar más conciertos antes de que sea demasiado viejo, y se vuelve difícil mantener la energía como antes", dijo Jin, según una transición de K-Pop Herald.

"Con el concierto de Los Ángeles como comienzo, encontraremos más oportunidades de conocerlos, así que por favor esperen hacia adelante"

Después de meses de actuaciones virtuales para ARMY, Bangtan Sonyeondan regresa a Los Ángeles para una mini residencia. El grupo de K-Pop presenta estos conciertos de "Permission To Dance" en el SoFi Stadium el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre, con todas las entradas ya agotadas.

La música de BTS está disponible en Spotify y más plataformas de transmisión, incluida la canción "Permission To Dance" y sus otros éxitos en inglés “Dynamite” y “Butter”. ¿Qué te parecieron los accesorios de los idos durante su concierto virtual?

