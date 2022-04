Los BTS en sexys bañadores se presumen en la playa

BTS se ha vuelto la banda de K-pop mas famosa del mundo, pues además de conquistar la industria de la música, también se han convertido en unos íconos de la moda, pues han posado para diferentes marcas.

Hay que destacar que los looks para la playa no son la excepción, así que aquí te mostramos algunos ejemplos para que te luzcas esta Semana Santa en un traje de baño distinto.

Resulta que los chicos de BTS en las últimas semanas ha dado de qué hablar debido a que se encuentra en Las Vegas, en donde está realizando una serie de conciertos. Asimismo, la banda se presentó en los premios Grammy 2022, en donde los miembros se robaron los reflectores debido a que desfilaron por la alfombra roja con unos trajes Louis Vuitton.

BTS en sexys trajes de baño

BTS en sexys trajes de baño

No queda duda de que los integrantes de BTS son un referente de moda, ya sea para lucir los diseños más exclusivos o bien, los looks más casuales. Debido a ello, también se han dejado ver con looks de playa, con los cuales también han conquistado al ARMY, ya que nunca pierden el estilo.

Tal parece que a diferencia de otros artistas, RM, Jungkook, V, J-Hope, Suga, Jin y Jimin, no suelen mostrar mucha piel a la hora de ir a la playa, debido a que en la cultura coreana se acostumbra protegerse lo más posible del sol, para que este no dañe la piel, por esta razón es común ver a los integrantes de la banda de k-pop totalmente cubiertos.

Los chicos muestran mucho estilo para lucir siempre espectacular en un día cerca del mar o en la alberca. Los miembros de BTS han dado cátedra de estilo e impuesto una nueva forma de llevar los looks de playa en hombres.

Días de playa de los BTS

Días de playa de los BTS

Es por eso que han posado con unas bermudas y camisas con estampados, los cuales tratan de llevar a juego combinando colores o patrones para así hacer un outfit completo con el que se llevan las miradas.

Cabe destacar que de esta forma la super banda BTS demuestra que no es necesario revelar mucha piel para verse bien en las orillas del mar, así que esta Semana Santa, sigue su ejemplo y encuentra tu estilo playero.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!