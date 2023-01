Los 3 doramas coreanos donde la protagonista eligió al personaje secundario

¿Estás harto de que siempre los protagonistas sean los que terminen juntos? Quizá ya te cansaste de gritarle a la protagonista de un dorama coreano que su otro pretendiente le convendría más pero sabes que no le hará caso porque simplemente no es el protagonista.

Pues bien, en esta ocasión, hemos decidido complacer a todos estos “hartos” con un Top de los mejores 3 doramas coreanos en los que la protagonista no se quedó con su co-protagónico, sino que encontró el amor en uno de los personajes secundarios. ¿Estás listo? Sin más preámbulos comenzamos.

Doramas coreanos en donde la protagonista encontró el amor en un personaje secundario

Love Alarm

Sin duda alguna, este fue uno de los dramas más populares de la plataforma de streaming de Netflix, en la segunda temporada de Love Alarm pudimos ver cómo al final, la protagonista decidió no quedarse con el amor de su primera temporada sino con quien antes había tenido un papel secundario.

My First First Love

Este dorama es un claro ejemplo de que los personajes secundarios también pueden robarse el corazón de los protagonistas, tal y como se relata en esta historia de amor y amistad.

Nail Shop Paris

En Nail Shop Paris veremos cómo una escritora entra a trabajar en una estética donde únicamente pueden entrar a trabajar los hombres, por supuesto, el ámbito romántico de la trama te sorprenderá.

¿Cuáles son los dorama más vistos del mundo?

La Verdad Noticias te informa que algunos de los doramas más apreciados y vistos por el público internacional en los últimos años, son los siguientes:

Alchemy of Souls (2022)

Extraordinary Attorney Woo (2022)

A Business Proposal (2022)

El Juego del Calamar (2021)

Vicenzo (2021)

Hometown Cha-cha-cha (2021)

Hospital Playlist (2020)

Itaewon Class (2020)

It's Okay to Not Be Okay (2020)

¿Tú qué opinas? ¿Crees que algún otro dorama coreano debería de estar en la lista? Déjanos conocer tu respuesta a través de nuestras redes sociales.

