Los 10 mejores actores coreanos de todos los tiempos

La cultura pop de Corea siempre se ha caracterizado por su enorme industria cinematográfica, su televisión a nivel nacional y sus grandes actores coreanos.

En vez de depender y de mostrar principalmente series de televisión y películas producidas por Hollywood ya sea en la televisión o en el cine, los coreanos crean constantemente películas y dramas para su mercado nacional.

Estos son los mejores actores de Corea del Sur.

Esto crea muchas oportunidades para que actores y actrices increíbles alcancen el estrellato. Siempre hay nuevas estrellas saltando a la fama y La Verdad Noticias creó este top con las mejores estrellas de cine de Corea.

Los 10 mejores actores coreanos:

Lee Min Ho

Lee Min Ho duró muy poco en el servicio militar de Corea.

Lee Min Ho saltó al estrellato de la noche a la mañana cuando comenzó a protagonizar el popular drama K 'Boys Over Flowers', que es un remake de la japonesa Hana Yori Dango.

Desde entonces, ha estado entre los A-listers de Corea, habiendo protagonizado otros dramas famosos como City Hunter y The Heirs.

Se enlistó para el servicio militar obligatorio en marzo de 2018 y fue dado de baja en abril de 2019. Después de lo cual, ha estado trabajando en más dramas y repitió el título como uno de los mejores actores surcoreanos de todos los tiempos.

Ahn Sung Ki

Este actor sigue estando en películas coreanas pese a su edad.

Aunque Ahn Sung Ki puede ser un nombre desconocido para nuestra generación más joven, este actor coreano ha sido el favorito de la generación anterior durante décadas, desde que debutó como actor infantil en la década de 1960.

Ha sido apodado el "Mejor Actor Nacional" y en general es visto como uno de los actores más respetados de Corea. Aunque ya tiene más de 60 años, todavía aparece en películas.

Lee Byung Hun

Pese a sus escándalos sigue siendo famoso en Corea.

Puede que Lee Byung Hun ya te resulte familiar gracias a los éxitos de Hollywood Terminator Genisys, The Magnificent Seve n y la serie GI Joe.

Sin embargo, también ha estado trabajando activamente en películas y dramas de Corea del Sur, hasta el día de hoy.

A pesar de haber aparecido también en las noticias debido a los escándalos, es considerado uno de los actores más talentosos de Corea.

Kim Soo Hyun

Kim Soo siempre ha sido considera una de las mejores estrellas de Corea.

Si bien Kim Soo Hyun ya era un nombre familiar en Corea cuando 'My Love from the Star' llegó a la televisión, fue este drama K, y la locura mundial que lo siguió, lo que lo hizo conocido en todo el mundo.

Este actor coreano es una de las estrellas Hallyu más conocidas de Corea, y constantemente está clasificado como uno de los mejores y más populares actores de Corea.

También ha grabado algunas canciones para los dramas que ha protagonizado. Los populares dramas coreanos que protagonizó recientemente son Moon Embracing the Sun y It's Okay Not To Be Okay.

Won Bin

Won Bin hizo una pausa a la actuación.

Won Bin ha sido uno de los novios famosos de Corea desde su aparición en Autumn In My Heart.

Aunque incluso en 2019 tiene uno de los nombres más reconocidos de todos los actores en Corea, en realidad solo ha actuado en un puñado de películas y programas de televisión habiendo sido su último proyecto hace casi una década.

No ha habido noticias de cuándo tendremos el placer de volver a verlo en una película o en un proyecto de drama coreano.

So Ji Sub

So Ji Sub es una estrella que además de actuar también canta.

Desde mediados de la década de 1990, So Ji Sub ha sido un rostro familiar en las pantallas de televisión de Corea del Sur.

Entre su obra más popular hasta la fecha son los dramas Oh My Venus y Sun del Maestro, además de actuar, también ha lanzado varios sencillos y álbumes de hip-hop.

Gong Yoo

Conocido mundialmente por la película Estación Zombie.

Para la audiencia mundial, Gong Yoo podría ser un nombre y una cara familiares debido a la increíblemente popular película de zombies Train To Busan.

Sin embargo, ha sido popular entre los fanáticos de Corea del Sur durante más de una década, desde que protagonizó el famoso drama K Coffee Prince.

Más recientemente, este famoso actor coreano interpretó el papel protagónico en Guardian: The Lonely and Great God, o mejor conocido como Goblin, que es uno de los dramas más famosos en la historia reciente de la televisión surcoreana.

Ju Ji Hoon

Esta estrella estuvo involucrado en problemas con las adicciones.

Desde que Joo Ji Hoon protagonizó junto a Yoon Eun Hye en Princess Hours en 2006, los fans de Corea del Sur han estado locos por él.

Aunque solo ha aparecido en una docena de películas y menos de diez dramas hasta la fecha, sus actuaciones siempre han seguido siendo de primera categoría.

Su carrera se descarriló bastante temprano, en 2009, debido a cargos de drogas, pero sus dotes de actuación han logrado convencer a Corea del Sur de que se enamore de él de nuevo.

Choi Min Sik

Choi Min Sik es una de las estrellas más aclamadas de la crítica.

En primer lugar, si aún no ha visto a Oldboy, es posible que desee pausar esta nota e ir a ver esta obra maestra.

Oldboy es también el papel por el que Choi Min Sik es más famoso, aunque está lejos de ser el único papel en el que ha actuado.

A menudo se piensa que es uno de los actores más talentosos de Corea y también se encuentra entre los más aclamados por la crítica.

Hyun Bin

Su grande habilidad en la actuación lo convierten en una gran estrella.

Ha sido visto como una de las estrellas de actuación más brillantes entre la audiencia de Corea del Sur desde su conmovedora actuación en el drama K llamado My Lovely Sam Soon.

La versatilidad en los proyectos y las habilidades de actuación es algo por lo que Hyun Bin es especialmente conocido y reconocido.

En esta lista, acabamos de incluir a algunas de las estrellas masculinas más brillantes y aclamadas por la crítica de la industria de la actuación de Corea. Sin embargo, hay muchos actores que apenas inician y cada semana la lista de mejores actores crece.

