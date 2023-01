Los 10 mejores K-Dramas de escuela secundaria con una vida estudiantil caótica

Para la mayoría de nosotros, la escuela secundaria (Preparatoria en México) desempeñó un papel importante en nuestra formación, y es difícil no mirar hacia atrás en toda la experiencia como memorable entre el amor adolescente, los molestos matones y los cambios inesperados de vida. Por eso hay tantas series de televisión coreanas (K-drama) que exploran la vida escolar para los estudiantes, pero quizás no de la manera en que te lo esperarías.

Algunas de estas series se centran en relaciones adolescentes complicadas con muchos tropos contundentes que crean tramas caóticas, particularmente aquellas que involucran al chico rico-chica pobre y padres sobreprotectores.

Otras series van más allá, agregando elementos de tragedia, acción y terror para animar la vida de la escuela secundaria, combinando el género de la mayoría de edad con todo tipo de desafíos fantásticos y eventos traumáticos.

Estas son algunas de las mejores series de K-drama de la escuela secundaria de todos los tiempos, llenas de grandes personajes, tramas sólidas y vidas caóticas.

10. Boys Over Flowers (2009)

Boys Over Flowers es verdaderamente una serie famosa, incluso si nunca la has visto, probablemente hayas oído hablar de ella. Basado en el manga del mismo nombre, Boys Over Flowers es una serie clásica en la historia de los K-dramas.

Se centra en Geum Jan-di (interpretada por Ku Hye-sun), una chica corriente que se inscribe en una prestigiosa escuela llena de estudiantes de élite. Allí conoce al famoso F4, un grupo liderado por Gu Jun-pyo (interpretado por Lee Min-ho).

9. All of Us Are Dead (2022)

En los K-dramas típicos de la escuela secundaria, a veces la acción y el drama tienen lugar en cafeterías y lugares extracurriculares. En All of Us Are Dead, ¡esos lugares son la totalidad del espectáculo!

Como si la vida en la escuela secundaria no fuera lo suficientemente agitada, All of Us Are Dead presenta un brote de zombis que asola la escuela, lo que obliga a los adolescentes de la escuela secundaria a luchar por la supervivencia de todas las formas posibles.

Dejando a un lado a los zombis, All of Us Are Dead todavía se siente como un drama típico de la escuela secundaria con puntos de trama y desarrollos de personajes sobre la mayoría de edad.

8. Heirs (2013)

Heirs está protagonizada por Park Shin-hye, Lee Min-ho y Kim Woo-bin como los personajes principales de una historia que recuerda a Boys Over Flowers, con su tropo central de chico rico ama a chica pobre.

Pero ahí es donde terminan las similitudes. Heirs es original en su enfoque, no solo se centra en el amor romántico adolescente entre Kim Tan (Min-ho) y Cha Eun-sang (Shin-hye), sino que también incorpora una trama de mejor amiga que se convierte en enemiga con la mejor historia de Kim Tan. amigo.

Combinado con todos los demás detalles de la vida en la escuela secundaria, la acción y el drama de Heirs dan como resultado un reloj inmensamente interesante.

7. School 2017 (2017)

School 2017 es la séptima entrega de la franquicia School. Lo que hace que este sea único es cómo funciona la jerarquía de los estudiantes: en lugar de una jerarquía basada en el dinero y el poder, se basa únicamente en las calificaciones.

Es una lástima que nuestro protagonista, Ra Eun-ho (interpretado por Kim Se-jeong), se encuentre al final de la lista. ¿Aún puede llegar a la escuela de sus sueños?

Además de Eun-ho, School 2017 presenta a varios otros personajes que también luchan en sus propias batallas silenciosas, además de un alborotador que podría colocar a los personajes en una situación aún peor.

6. The Penthouse: War in Life (2020)

The Penthouse: War in Life no se trata completamente de la vida en la escuela secundaria, pero una de sus tramas secundarias involucra a estudiantes que se ven atrapados en las consecuencias que les trae el comportamiento abominable de sus padres.

The Penthouse: War in Life se centra en los residentes de Hera Palace, un lujoso complejo de apartamentos que solo las familias de élite pueden pagar.

Estas familias de clase alta son egoístas y despiadadas, dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener su estatus y mantenerse en la cima, incluso si eso significa hacer trampa, robar y asesinar.

Esta serie se gana un lugar en esta lista porque explora estos personajes adolescentes en profundidad, incorporando a la perfección temas de la mayoría de edad con la premisa oscura y el tono de la trama principal.

5. Orange Marmalade (2015)

Los K-dramas son bastante buenos cuando se trata de temas sobrenaturales, y Orange Marmalade es un brillante ejemplo. Orange Marmalade es una historia sobre humanos y vampiros que coexisten en una comunidad, incluso cuando los vampiros se consideran amenazas y, a menudo, son discriminados.

La serie está protagonizada por Kim Seol-hyun como Baek Ma-ri, una chica vampiro que quiere vivir una vida normal en su nueva escuela. Ella hace todo lo posible por mezclarse y mantener su verdadera identidad en total secreto, pero no es tan fácil.

Otra cosa que hace que su vida en la escuela secundaria sea un poco más complicada es que su interés amoroso, Jung Jae-min (interpretado por Yeo Jin-goo), odia totalmente a los de su clase. ¿Son realmente el uno para el otro?

4. Extraordinary You (2019)

Extraordinary You presenta la vida de la escuela secundaria que es más que ordinaria cuando Eun Dan-oh (interpretada por Kim Hye-yoon) se da cuenta de que todos son solo personajes en un mundo cómico ficticio.

La serie se basa en un webtoon titulado July Found by Chance, y aunque la premisa se centra en la idea de que ella sabe que no son reales, aún presenta una historia divertida y romántica basada en un tema de la mayoría de edad.

Dan-oh intenta crear sus propias páginas en esta historia, lo que solo hace que su vida en la escuela secundaria sea aún más caótica, página tras página.

3. Extracurricular (2020)

Los estudiantes que se ven atrapados en las fechorías de sus padres es bastante oscuro para un K-drama de la escuela secundaria. Extracurricular se vuelve mucho más oscuro.

Extracurricular se centra en un estudiante destacado, Oh Ji-soo (interpretado por Kim Dong-hee), que ha estado haciendo un trabajo "extracurricular": para ganar dinero extra, Ji-soo trabaja como parte de un negocio de prostitución.

Aunque esta serie todavía presenta elementos como enamoramientos adolescentes y matones, no espere que sea la típica historia de la escuela secundaria. Hay muchos temas maduros aquí, incluido el tráfico de personas y el chantaje.

2. Live On (2020)

Live On es un programa que aborda uno de los temas de mayor éxito de nuestra era actual: el impacto de las redes sociales y la popularidad de Internet. La serie está protagonizada por Jung Da-bin como Baek Ho-rang, una sensación de Internet conocida y amada por muchos fanáticos, pero también odiada por numerosas personas debido a su actitud fría en persona.

Ella ignora eso y continúa como de costumbre, al menos hasta que alguien amenaza con exponer algo que arruinaría su reputación. Además del dilema de Ho-rang, Live On nos muestra cómo los estudiantes enfrentan sus luchas individuales en la vida con respecto al amor y la familia.

1. Nightmare Teacher (2016)

Nightmare Teacher (también conocida como Nightmare High) es una serie web protagonizada por Kim So-hyun como Kang Ye-rim, un estudiante presidente de la clase que enfrenta sucesos extraños que rodean a su misterioso nuevo maestro de salón.

La serie es bastante corta, abarca 12 episodios de solo 14 minutos de duración cada uno, pero pinta hábilmente un giro caótico de los acontecimientos impulsado por los personajes que involucra un trato con el diablo.

Los jóvenes adolescentes en la escuela secundaria son emocionalmente vulnerables, lo que los convierte en el blanco perfecto para cualquier demonio que aceche. Ese es el quid de Nighmare Teacher, lleno de fascinante horror y misterio.

¿Cuál de todos los K-Drama te llamó más la atención? Como habrás podido notar, encontrarás series coreanas de secundaria para todo tipo de gustos.

