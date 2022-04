Lizzo revela amistad con J-Hope de BTS

En una nueva entrevista con Audacy, Lizzo, la intérprete de "Truth Hurts" de 34 años, reveló que ha estado enviando mensajes de texto con J-Hope de BTS y habló sobre las dulces conversaciones que han tenido.

"¿Cuál es mi relación con la B a la T a la S?" preguntó Lizzo después de que el presentador Kevan Kenney mencionara al grupo de K-Pop. "Tengo el número de J-Hope, así que nos enviamos mensajes de texto".

“Es un gran texter, expresivo. No te deja en lectura”, detalló. "Si ha pasado un tiempo desde que envió un mensaje de texto, dice 'lo siento mucho' y se disculpa por el tiempo que ha tardado", comentó Lizzo sobre J-Hope de BTS.

Lizzo y su amistad con J-Hope de BTS

Lizzo es fan de BTS y anteriormente habló sobre su fanatismo por la boyband desde hace mucho tiempo. "Buena gente, les gusta la buena energía", dijo sobre el grupo, formado por J-Hope, de 28 años, además de Suga, RM, Jungkook, Jimin, Jin y V.

"Creo que siempre es por eso que me he inclinado hacia BTS porque me recuerdan a mí mismo, el amor propio y esta energía positiva y la forma en que aman a sus fans".

"Siento lo mismo", continuó, "y ellos realmente tienen una energía pura y positiva todo el tiempo".

Ahora que se han vuelto cercanos, ¿Lizzo consideraría una colaboración con BTS? "Absolutamente", le dijo Lizzo a Audacy. "¡Tengo que tener cuidado porque sus fanáticos son feroces! Pero absolutamente, solo diría eso. Me encantaría".

"¡Te amo ARMY!", dijo la cantante estadounidense Lizzo gritando a la base de fans dedicada del grupo de K-Pop BTS.

Acerca de Lizzo

A principios de este abril de 2022, Lizzo anunció su próximo álbum "Special" y lanzó un nuevo sencillo titulado "About Damn Time". En una entrevista con Zane Lowe de Apple Music , habló sobre la canción y cómo su letra "puede generar tantas conversaciones".

"Ya es hora de que me sienta mejor, ya es hora de que salgamos de esta pandemia", le dijo a Lowe. "Ya era hora de que obtuviéramos a la primera jueza negra de la Corte Suprema. Hay tantas cosas. Ya era hora de que abriéramos el champán. Ya era hora de que llegara el tequila".

No cabe duda que BTS tiene fanáticos de todo el mundo. La Verdad Noticias te informa que estos fans se llaman ARMY y siempre son tendencia cuando se trata de sus artistas favoritos. Finalmente, te compartimos que incluso Beyoncé le deseó un feliz cumpleaños a J-Hope de BTS.

