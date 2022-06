Lisa de BLACKPINK viaja a la Semana de la Moda de París en su jet privado

No te puedes inventar algo así cuando Lisa gorgeous es la embajadora global de Celine y ha estado viajando en aviones privados para la mayoría de sus eventos



SAFE FLIGHT LALISA#LisaAimeParis



I vote LISA for #MTVLAKPOPLISA and #MTVLAHITMONEY at the #PremiosMTVMIAW (@BLACKPINK) pic.twitter.com/rwndO1wUnm