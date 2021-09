Lisa de BLACKPINK se convierte en la segunda integrante con álbum en solitario

Lisa de BLACKPINK es la maknae de este grupo de K-Pop. La más joven ahora está saliendo por su cuenta, lanzando el álbum en solitario, Lalisa, y convirtiéndose en el segundo miembro en hacerlo. Esto es lo que sabemos en La Verdad Noticias sobre esta rapera y su próximo trabajo en solitario.

Lisa es rapera, bailarina y cantante, mientras que BLACKPINK es uno de los grupos más populares de K-Pop. Juntas, las miembros Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé colaboraron con Lady Gaga, Cardi B, Dua Lipa y Selena Gomez. También se convirtieron en el primer grupo de K-Pop en actuar en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley.

Ahora, Lisa Manoban se convertirá en la segunda integrante de este grupo en lanzar un álbum en solitario. La primera fue la cantante Rosé, quien debutó con dos canciones para su mini-mixtape. En febrero de 2021, Rosé de BLACKPINK rompe sus primeros récords en solitario con Gone.

¿Cuándo se estrena el solo de Lisa Blackpink?

El solo de Lisa saldrá el 10 de septiembre de 2021. Según NME, “Lalisa fue compuesta por los frecuentes colaboradores de BLACKPINK 24, Bekuh Boom y Teddy, mientras que fue arreglada por 24 y la letra fue escrita por Boom y Teddy.

“'Money' se le atribuye a Boom y Vince en términos de letras, 24, Boom, R.Tee y Vince por la composición y 24 y R.Tee por los arreglos", informó NME. Recientemente, Lisa de BLACKPINK lanza póster con la letra de su álbum en solitario LALISA.

Lisa de BLACKPINK presenta las canciones Lalisa y Money

Lisa de BLACKPINK es la tercera con álbum en solitario

Gracias a las redes sociales, los fans se enteraron de que este álbum se titula Lalisa y contará con canciones como "Lalisa" y "Money". Los fanáticos también esperan el debut de los videos musicales con este rapero, ya que el Instagram de Lisa de BLACKPINK mostró imágenes para estos próximos lanzamientos.

"Mi primer álbum sencillo", subtituló Lisa una imagen de Instagram , revelando más detalles sobre la fecha de lanzamiento de Lalisa. En cuestión de días, esta publicación obtuvo más de 7 millones de me gusta de los fanáticos. Otras canciones con este ídolo del K-Pop, incluido "How You Like That", están disponibles en plataformas de transmisión como Spotify y Apple Music.

Otros miembros de BLACKPINK lanzaron música en solitario

Aunque este es el primer álbum oficial en solitario de Lisa, otros ídolos de BLACKPINK lanzaron música como solistas. La primera fue la rapera Jennie, quien debutó con “Solo” en 2018. Desde entonces, Rosé debutó con sus canciones en solitario, “On the Ground” y “Gone”, además de sus correspondientes videos musicales.

Algunos miembros se diversificaron para trabajar en proyectos relacionados con la actuación. Eso incluye al miembro más viejo del grupo, Jisoo en el K-Drama Snowdrop. Sin embargo, los cuatro artistas se asocian con marcas y casas de moda, brindando looks icónicos a los fanáticos a través de las redes sociales.

Para Lisa, eso significó colaborar con la casa de modas Celine. También publicó fotos con Bulgari, la marca de lujo italiana conocida por sus joyas. Los fanáticos también se enteraron de este rapero en el documental original de Netflix titulado BLACKPINK: Light Up the Sky.

El álbum Lalisa debuta a nivel mundial el 10 de septiembre de 2021. La música de BLACKPINK, incluido su sencillo recientemente lanzado con Selena Gomez, "Ice Cream", está disponible en la mayoría de las principales plataformas de transmisión. Te recordamos que ya puedes conocer por qué Lisa de BLACKPINK cambió su nombre Pranpriya.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!